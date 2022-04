Sparta reagovala na řádění. Pět mužů nad střídačkou Třince, odhalení viníci

Bylo to velké téma. Pochopitelně, tohle není běžný jev na hokejových stadionech. Ostré rvačky mezi oběma tábory, rozseknutý ret Milana Doudery poté, co ho některý člověk zasáhl desetikorunou. To vše dohromady přebilo vše, co se do té chvíle dělo na ledě. O to víc se čekalo, zda se podobné excesy neobjeví ve vysočanské hale znovu.

„Nechci házet fanoušky do jednoho pytle. Jde opravdu o jednotlivce. Nicméně vedení klubu hned po zápase řešilo do noci, jak se na další zápas připravit a jak zareagovat. Řešili jsme to celé dopoledne,“ řekla ještě před startem utkání do televizních kamer České televize Barbora Snopková Haberová, generální manažerka pražské Sparty.

Co to reálně znamená? Pražský klub posílil ochranku v celé O2 areně asi o 40 osob. Největší část z nich se pochopitelně rozmístila nad nejsledovanější místo nad třineckou střídačkou. Zatímco v pátek tamní prostor „hlídal“ osamocený pořadatel, nyní tam celý zápas hlídkovalo hned pět mužů. „Stál u nás jen jeden pán, který se navíc ještě koukal stranou, když na nás lidé něco házeli,“ doplnil třeba třinecký trenér Václav Varaďa. Nyní se podobná záležitost neopakovala.

Zde je důležité zmínit, že ochranku jako takovou zajišťuje vedení O2 areny, která ji nyní, po urgenci od klubu, posílila. Oficiálním pořadatelem je přitom Sparta Praha, tudíž veškerá pokuta za prohřešky na tribunách jde za ní. I proto se, vedení klubu, rozhodlo nic nepodcenit. Navíc nejde jen o opatření pro zápas. Ve spolupráci s Policií České republiky se podařilo podle videozáznamu odhalit totožnost viníků pátečního řádění. Jde o příkladný postup. A také nutný, protože když by se podobné kousky netrestaly, bude jen hůř.

Na druhou stranu, minimálně dvě věci je dobré dodat. To hlavní řádění se odehrálo, ne v kotli, nýbrž v „normální“ části hlediště. A do jisté míry zafungovala určitá psychóza davu. Je třeba uznat, že těsně před incidenty se na kostce několikrát zopakoval zákrok Vladimíra Sobotky na Martina Marinčina, který měl poukázat na nejasnost vyloučení sparťanského centra, což zafungoval jako rudý hadr na býka. Jde o kousky skládačky. Ale je jasné, že nic z toho nemůže a nesmí takovýhle „brajgl“ ospravedlnit. I proto je skvělé, jak klub zareagoval a jak se i proto sobotní střetnutí odehrálo. Protože zde už dojem nezkazilo nic.