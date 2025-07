Priske exkluzivně: Změny v kádru budou. Jedna věc, kterou musí zlepšit Rrahmani

Vstoupit do diskuse (

PŘÍMO Z NĚMECKA | Disciplína, hlad, mentální odolnost a touha obětovat kus sebe – to budou podle Briana Priskeho klíčové ingredience, které by pod jeho vedením měly Spartě vrátit hrdost. Dánský kouč po angažmá ve slavném Feyenoordu Rotterdam znovu přijal výzvu v pražském klubu, s nímž slavil zisk double. „Samozřejmě že byl každý rád za postup do Ligy mistrů. Ale každý také ví, že ve Spartě úspěch měříme trofejemi, tituly,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro deník Sport, web iSport a Ligu naruby. Roční iSport Premium nyní za zvýhodněnou cenu >>>