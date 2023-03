Kometa vs. Mladá Boleslav řečí čísel. Klíčem Furch, Bruslaři nesmí faulovat

Video se připravuje ... Ve středu odstartují první zápasy vyřazovacích bojů. Jedné z dvojic předkola nabídne souboj brněnské Komety a Mladé Boleslavi. V základní části sice všechna vzájemná utkání opanovali Bruslaři, ovšem data naznačují, že bychom neměli být svědky jednostranné záležitosti. Série by měla být naopak zajímavější v tom, že oba týmy v zásadě vynikají v odlišných aspektech hry.

5 proti 5 Jsou (a i budou) zápasy, které výrazně ovlivní vyloučení, ovšem většina utkání se rozhoduje právě při hře pět proti pěti. Pro zajímavost uvádíme, kolik % času odehrály oba celky v základní části v plném počtu hráčů, v přesilovce a v oslabení. 5-PROTI-5 PŘESILOVKA OSLABENÍ Brno 84,01% 7,63% 8,36% M. Boleslav 80,26% 11,21% 8,53% V údajích není započtena hra bez brankáře, hra 4-proti-4, respektive 3-proti-3.

Ofenziva: Remíza Při pohledu na soupisky by leckdo očekával dominanci Brna, ovšem základní část tomu neodpovídala. Dokonce to byli Bruslaři, kteří si dokázali při přepočtu na 60 minut hry vytvořit více očekávaných vstřelených gólů (2,4). Oba týmy se trápily v koncovce. Jak Kometa, tak i Mladá Boleslav vstřelily 1,7 gólu za 60 minut hry. Společně s Českými Budějovicemi šlo o nejnižší hodnotu v rámci celé extraligy. Co se týče individuálních kvalit, zde má navrch Kometa. Pospíšil s Holíkem patří mezi nejlepší útočníky extraligy, vynikající sezonu hraje i Luboš Horký. V Mladé Boleslavi v základní části nebyl jediný útočník, který by dosahoval jejich kvalit. Tedy s výjimkou Pavla Kousala, který byl během sezony vyměněn do pražské Sparty. Perlička: Mladá Boleslav proměnila pouze 5,6 % všech svých střel v gól (při hře v plném počtu hráčů), což ji řadí na poslední místo. Průměr extraligy byl 7,5 %. OČEKÁVANÉ VSTŘEL. GÓLY/60 VSTŘEL. GÓLY/60 Brno 2,1 1,7 M. Boleslav 2,4 1,7

Defenziva: Mladá Boleslav Hlavní zbraň Bruslařů: obrana. Mladá Boleslav patřila v základní části mezi TOP 6 defenzivních týmů při hře pět proti pěti. Soupeřům dovolila si vytvářet 2,1 očekávaných gólů, inkasovala jich 1,9 (při přepočtu na 60 minut hry). Bruslaři se opět mohou opírat o kvalitní výkony Martina Pláňka, který už roky patří mezi nejspolehlivější obránce extraligy. Vynikající sezonu zažívá i Pavel Pýcha. Naopak Kometa patřila mezi pětici nejhorších. A jen díky vynikajícímu Dominiku Furchovi to nebylo ještě víc vidět. OČEKÁVANÉ INKAS. GÓLY/60 INKAS. GÓLY/60 Brno 2,5 2,4 M. Boleslav 2,1 1,9

Celkově: Mladá Boleslav Pokud se téměř celá utkání v sérii odehrají v plném počtu hráčů, Bruslaři by měli mít navrch. V této herní situaci byli jedním ze šesti týmů, které vykazovaly pozitivní poměr očekávaných gólů (53,4 %). Kometa se naopak umístila až na 11. místě (45,7 %). Mladá Boleslav ovšem bude potřebovat, aby herní převahu dokázala i využít. A to s úspěšností střelby 5,6 % nepůjde. Proti navíc bude excelentní Furch. POMĚR OČEKÁVANÝCH GÓLŮ % POMĚR GÓLŮ % Brno 45,7 42,4 M. Boleslav 53,4 46,6

Přesilovky: Kometa Brno Lepší přesilovku byste v základní části nenašli. 11,2 vstřelených gólů za 60 minut hry. A žádný inkasovaný. Pokud si takto efektivní přesilovku Kometa přenese i do play off, hlavní cíl Bruslařů musí být jasný: nesbírat trestné minuty. Jestliže totiž darujete Kometě tři, čtyři přesilovky v zápase, budete potrestáni. Pouze Karlovy Vary v základní části střílely v početní výhodě méně gólů než Mladá Boleslav. Dalo by se konstatovat, že právě přesilovky mohou být X faktorem série. Zatímco Brnu by prospělo přísnější posuzování faulů, Bruslaři budou doufat, že rozhodčí dají hře ve vyřazovacích bojích volnější spád. VSTŘEL. GÓLY/60 PŘESILOVKY % Brno 11,2 27,7 M. Boleslav 5,7 15,9

Oslabení: Remíza Téměř totožná čísla nasbíraly oba celky v početní nevýhodě. Zatímco Bruslaři inkasovali 7,7 gólů za 60 minut hry, Kometa 8,1. Paradoxně ale méně očekávaných gólů soupeřům dovolilo Brno (7,0). Boleslav se zastavila na hodnotě 7,6. Sečteno, podtrženo, ve speciálních formacích by měla být lepší Kometa. Pokud to potvrdí, bude mít našlápnuto k postupu. INKAS. GÓLY/60 OSLABENÍ % Brno 8,1 79,3 M. Boleslav 7,7 80,1

Alfa & Omega série: Dominik Furch Volba asi nepřekvapí. Brankář Komety se v posledních týdnech dostal do excelentní formy a očekáváme, že bude rozdílovým hráčem tohoto souboje. Jestliže si udrží svoji výkonnost, Kometu by neměl postup minout. Pokud by ale Dominik Furch v souboji s Filipem Novotným či Gašperem Krošeljem byl přehrán, budou mít cestu do čtvrtfinále otevřenou Bruslaři. Furch v základní části chytil 11,67 gólů nad očekávání (4. místo v extralize). Nadprůměrně si vedl i proti vysoce nebezpečným střelám, kterých pochytal 76 %. Z dua boleslavských brankářů zapsal lepší hodnoty Krošelj. Pochytal 5,41 gólů oproti očekávání, zastavil 72,8 % vysoce nebezpečných střel. Nemalý rozdíl oproti číslům Dominika Furcha, že? GSAx Sv % HDSv % Dominik Furch 11,67 92,6 76 Gasper Krošelj 5,41 92,2 72,8 Filip Novotný 1,39 92,2 69,4 Marek Čiliak -3,97 90,2 68,3 Vysvětlivky: GSAx = ‚Goals Saved Above expected‘, chycené góly nad očekávání. Sv% = ‚Saves %‘, úspěšnost zákroků v %. HDSv% = ‚High-Danger Saves %‘, úspěšnost zákroků v % proti vysoko nebezpečným střelám.

Slabina Brna: obrana Vedení Brna před sezonou přivedlo do defenzívy velká jména. Tomáš Kundrátek s Janem Ščotkou se měli stát novými tahouny. Hrají ale pod očekávání. Mezi beky Komety v základní části vyloženě nikdo nevyčníval a bylo by překvapením, kdyby tomu bylo v play off jinak. I náš model potvrzuje, že obranné složení dvojic je před touto sérií největší slabinou Komety.

Slabina Ml. Boleslavi: rozdílový hráč Bruslaři na oko nemusí působit vůbec špatně. Dokážou hrát vyrovnané zápasy i s těmi nejlepšími. Není náhoda, že v základní části pravidelně své soupeře přehrávali. Tlak, šance ale nedokázali přetavit ve svůj prospěch. Po odchodu Pavla Kousala chybí týmu rozdílový hráč. Zatímco na druhé straně barikády vidíme jména jako Kristián Pospíšil, Petr Holík či Luboš Horký. Mladá Boleslav by nyní opravdu potřebovala, aby se některý z útočníků dostal do životní formy. Sparta - Mladá Boleslav: Kousal načal svůj bývalý klub gólem po 26 sekundách hry, 1:0 Video se připravuje ...