Rýha vyšponovala emoce: Karma je zdarma! Rychlovka, dvě třetiny stačily

Běžně 17 minut, tentokrát 23 hodin. Pauza mezi první středeční třetinou a druhou čtvrteční periodou byla enormní, způsobená rýhou v ledu a denním odkladem úvodního zápasu . Nakonec ho zvládla lépe Olomouc, která navázala na původní vedení 2:0 a v sérii zapsala premiérový bod za výhru 4:1. Karlovy Vary o víkendu čekají dvě domácí utkání. „Nebylo to dobrý. Chtěli jsme změnit úplně všechno, ale nezměnili jsme skoro vůbec nic... Nicméně věřím, že u nás to s fanoušky zlomíme na svou stranu,“ řekl reprezentační forvard Energie Ondřej Beránek.

Olomoučtí měli ve středu večer jasno: Nechtěli jste už hrát. Karlovarští odpovídali: Led nebyl bezpečný, s čímž ve finále souhlasili i rozhodčí.

Takže co teď? Domácí chtěli pokračovat za stavu 2:0 od druhé třetiny, hosté samozřejmě preferovali bezgólový start od první minuty.

„Nechtěli jsme hrát takhle krátké utkání, rozložení na dvě zbývající třetiny se nám nelíbilo,“ nezastíral trenér Západočechů David Bruk.

Protože se kluby nedohodly, až ve čtvrtek dopoledne rozhodl ředitel extraligy Martin Loukota o „hanácké“ variantě. Zbývajících čtyřicet minut pokračovalo v podobném duchu jako o den dřív: Mora dominovala, přidala ještě další dva kusy a celkem pohodově sebrala výhru 4:1.

„Byť to bylo rozložené do dvou dnů, tak všechny tři třetiny od nás byly takové, jak v play off mají být. Musíme v tom pokračovat,“ nabádal kouč „kohoutů“ Jan Tomajko.

V čem byl ale oproti středě obrovsky rozdíl? V emocích. Čekalo se, že se bude jiskřit, ale realita to ještě předčila. První vyloučení na obou stranách přišlo hned po 25 sekundách a v podobném duchu se pokračovalo až do závěrečného hvizdu. Hity, jako byl ten Dlapův, atmosféru na tribunách ještě vyšponovaly. Stejně tak dohrávané souboje, sem tam nějaké to seknutí, krosček, háček...

Celkový počet vyloučených: sedm ku sedmi. Jedním z nich byl i kapitán hostů Jiří Černoch, největší „oblíbenec“ olomouckého publika. Muž, jehož názor sudího Jakuba Šindela ve středu přesvědčil k definitivnímu verdiktu o ukončení mače, to vulgárně schytával od začátku do konce.

A „vyžral“ si to až do dna, když z trestné lavice sledoval nádhernou přesilovkovou souhru asistujícího Pavla Musila se skórujícím Jakubem Orsavou.

„Karma je zdarma,“ znělo z jednoho sektoru směrem k Černochovi, když při návratu na led útočník ještě nezapomněl u středového kruhu vynadat rozhodčím.

Aby toho nebylo málo... Druhým karlovarským hokejistou, jenž ve středu zkoušel kvalitu plochy v místě rýhy, byl Tomáš Havlín. Zaškobrtl, pískalo se na něj.

O den později byl vyloučen, a jen co se zapojil do hry, přidal unavenému soupeři čtvrtou pojistku pro Moru šťastným nástřelem Karel Plášek. Slova o karmě zněla v „plecharéně“ podruhé, tentokrát je lidé adresovali vytěžovanému obránci.

O půl osmé bylo hotovo. Nezvyk, zvlášť když se začínalo v šest hodin.

„Ale mně to bohatě stačilo,“ usmál se Orsava.

Do zápasu naskočil po nepříjemné nemoci po víc než měsíci, necítil se dobře, přesto zapsal 1+1 a ukázal, že může být v klíčové fázi sezony pro Hanáky fajn trumfem. „Mám co dohánět, navíc oslabení berou spoustu sil. Musíme hrát čistěji a trochu krotit emoce, protože speciální týmy rozhodují,“ doplnil dvaatřicetiletý útočník.

Série teď oproti původnímu plánu směřuje do Karlových Varů, kde se bude hrát v sobotu a neděli. Pokud Energie vyhraje aspoň jeden duel, pak se bude hrát znovu v Olomouci v úterý. A tam případně i ve středu, pokud by se mělo rozhodovat až v posledním možném termínu.

„Ztrácíme teď sice domácí výhodu, ale nepřemýšlíme nad tím. Respektujeme to,“ uzavřel Tomajko.