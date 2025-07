Oilers hledají evropský poklad. Zařadí se Tomášek mezi Panarina a spol.?

Zrovna v Edmontonu přitom donedávna neměli moc šťastnou ruku, pokud šlo o hokejisty z Evropy. Gaetan Haas, Joakim Nygard nebo Mikko Koskinen tým nikam výrazně neposunuli. Ty však ještě přivedl generální manažer Ken Holland. Jeho nástupce Stan Bowman naopak několikrát předvedl, jaký je na hledání pokladů expert.

„Bowmanovou největší předností byla pravděpodobně schopnost získat žádané volné hráče z Evropy. Artěmij Panarin, Erik Gustafsson, Michal Kempný, Jan Rutta, David Kämpf, Dominik Kahun, Dominik Kubalík a Pius Suter přišli a okamžitě se prosadili,“ napsal po jeho loňském nástupu k Oilers pro web The Athletic novinář Mark Lazerus, který se zabývá právě Blackhawks.

K dalším Bowmanovým nálezům patřili brankáři Kevin Lankinen a Antti Raanta. Ale vůbec největší hvězdou, jakou ulovil, se stal Artěmij Panarin. O ruského útočníka, který neprošel draftem, usilovalo víc týmů. V Chicagu, kam přišel jako 23letý po sedmi sezonách v KHL v roce 2015, vyletěl mezi špičku NHL. Ve své první sezoně zaplnil mezeru po Patricku Sharpovi, nastřílel 30 gólů a získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka. Dnes hraje za New York Rangers.

Dominika Kubalíka původně draftovali Los Angeles Kings. První smlouvu však podepsal až s Blackhawks. V NHL nezářil jako Panarin, ale 30 gólů jako on dal ve svém premiérovém ročníku 2019/20 taky.

Jiný tým, ale plán zůstává

Stejnou strategii si Bowman přenesl i do Oilers, kam nastoupil před rokem po tříleté přestávce. Tým podepsal do útoku Davida Tomáška, Němce Joshe Samanskiho a Viljamiho Marjalu z Finska. Zariskovat a vsadit na lacinější Evropany se mu už několikrát vyplatilo. A z mladých útočníků, kteří by se případně mohli do týmu Edmontonu prosadit z farmy v Bakersfieldu, se nabízí pouze Matt Savoie. Další perlou se může stát obránce Atro Leppänen, který se 63 body (21+42) vyhrál bodování finské ligy a hrál na mistrovství světa ve Stockholmu.

Začínat by měli pravděpodobně na farmě v AHL, což platí i o Samanskim a Marjalovi. V útoku bude plno a levá strana obrany je zatím taky obsazená, takže si Leppänen musí počkat. Tomášek má výrazně lepší výchozí pozici. Mistr světa z loňského šampionátu v Praze byl s 57 body (24+33) nejproduktivnějším hráčem švédské ligy a získal Zlatou helmu pro MVP soutěže. Se svými zkušenostmi a renomé nejlepšího hráče mimo NHL má velkou šanci prosadit se do týmu Oilers.

Tomášek představuje pro klub nejmenší riziko. Podepsal navíc jednocestnou smlouvu za 1,2 milionu dolarů (25,5 milionů korun). Na stejné peníze by si přišel i na farmě, zatímco plat zbývajících evropských posil bude v NHL 975 tisíc dolarů a v AHL 85 tisíc. Očekává se, že pomůže ofenzivě a stane se spolehlivým útočníkem spodní šestky. Nikde ovšem není psáno, že nevyskočí mezi honoraci do dvou elitních lajn.

Na druhou stranu je mu 29 let, což je pro přechod do nejlepší ligy světa dost hraniční věk. Za dob působení v Chicagu podepisoval Bowman mladší borce. Panarinovi bylo 23 let, Kubalíkovi a Suterovi 24, Kempnému 25, Ruttovi 27…

Cyničtí pamětníci by mohli poukázat na případ Jiřího Dopity, který hrál za Oilers v ročníku 2001/02 po výměně z Philadelphie. Fanoušci byli zklamaní a od té doby se mají na pozoru před každým evropským veteránem, byť ho provází sebelepší pověst. Ale všechno se ukáže po kempu. Konec září a začátek října bude obdobím, kdy se naděje střetnou s realitou.

Evropané pro Oilers