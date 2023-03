Pěsti, pěsti, pěstičky. Tohle mám rád. Klíma to neunesl, myslí si kapitán

Hokejovým národem to není sice ta nejsledovanější čtvrtfinálová vřava v rámci extraligového play off, ale nenechte se mýlit. Tohle nervózní rande přesahuje regionální hranice Hradce Králové a Liberce. Nedělní první schůzka to naplno potvrdila. Arbitři si musí dávat bacha a dobře vidět, co se kde šustne, protože tady nebude nouze o skryté fauly a všelijaké půtky i mimo hru. Dojezd prvního duelu a shromaždiště čtyřiceti hráčů po konci zápasu to názorně potvrdil. Slovní výstřiky, krosčeky a pěsti budou v permanenci, o to se nebojte.

„Byl jsem k tomu zády, někdo z Hradečáků se sápal na Michala Bulíře, ale tohle je play off, patří to k tomu. Ustáli jsme to dobře,“ popsal dění po závěrečné siréně Jakub Rychlovský, autor srovnávací trefy na 2:2, která do hradeckého tábora přinesla jistý neklid.

V největší roztržce se objevil Kevin Klíma a Jan Šír. Vztek obou by se dal krájet nožem. „Radši to nechám být, nebudu to tahat do médií,“ nechtěl to Klíma moc probírat. „Uvidíme v pondělí,“ dodal tajuplně na otázku, zda se vyšponovaný konec přenese do pondělní odvety.

Pokud ano, liberecký kapitán Petr Jelínek rozhodně nebude protestovat. „S Hradcem to je vždycky vyhrocené, osobně to mám takhle rád. Pokud by to mělo takhle pokračovat, vůbec mi to nevadí. Klíma tam trošku neunesl souboj s Buldou, chtěl si to s ním nějak vyříkat, ale nestalo se tam nic hrozného,“ pravil pamětník mnoha desítek ukrutně vyhrocených bitev v extraligovém boji o titul. „Ukázalo se, že stojíme jeden za druhým, když se Honza Šír zastal Buldy. Takhle budeme hrát celou sérii,“ vzkázal Jelínek do kabiny Mountfieldu.

Liberecký Oscar Flynn zase ocenil svého parťáka Šíra, který se šel vydat k odplatě za náležitosti vůči Bulířovi. „Byl tam nějaký klinč, viděl jsem Šípáka, jak se jede zastat našeho spoluhráče. Takové bojovníky potřebujeme. Zachoval se parádně,“ cenil si střelec vítězné rány.

V pondělí od 17 hodin se těšte na další dávku emocí. Severočeši budou chtít prodat nabyté sebevědomí. I z posledních dvou obratů. „S každým vítězstvím sebedůvěra roste. Máme silné mužstvo, což se prokazovalo minimálně v poslední čtvrtině základní části i teď v play off. Máme za sebou těžké bitvy, které jsme zvládli, a já věřím, že je budeme zvládat dál. Hráči tvrdě pracují a odrážejí se k nim puky. Ale líbilo se mi to i systémově od první do poslední minuty,“ pochvaloval si kouč Patrik Augusta.

