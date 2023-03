Konec zápasu a bitka. Pokračování emocí? Uvidíme v pondělí, říká Klíma

Až do 56. minuty vedl Hradec 2:1, pak přišel kopanec do zadnice. Vyrovnání, pak další liberecký gól, sbohem naděje. Bílí Tygři vyhráli úvodní čtvrtfinále 4:2. „V pondělí se ukáže náš charakter, jak se k zápasu postavíme,“ ví hradecký Kevin Klíma. O výsledek se rval, doslova. Jeho proměněný nájezd dostal Mountfield do vedení, po závěrečné siréně se nejdřív sápal po Michalu Bulířovi, pak se popral s Janem Šírem. Zuřivě pak na něj dál řval.

Míříte k první výhře v sérii a poslední čtyři minuty všechno otočily. Co se z vašeho pohledu stalo?

„Měli jsme všechno v našich rukách, ale zápas jsme prostě nedotáhli. V play off se takové věci nemohou stávat. Dlouho jsme teď nehráli, což na nás asi bylo trochu znát, ale to není výmluva, měli bychom všechno zvládnout.“

Hodně Liberec nakopnul šťastný gól na 2:2?

„Jo, když budete házet puky na bránu, tak takové odrazy se prostě někdy stanou. Věřili jsme si, že náskok 2:1 dotáhneme, ubráníme ho. Ale jak jsem říkal, nevyšlo to.“

Po siréně se pak strhla velká mela, vy jste se pral s Janem Šírem. Kde byla rozbuška?

„Radši to nechám být, nebudu to tahat do médií.“

Přenese se tahle nálada i do dalšího zápasu?

„Uvidíme v pondělí.“

Mountfield HK - Liberec: Šír se po hvizdu pustil do provokujícího Klímy a strhla se mela Video se připravuje ...

Byl to od vás i nějaký vzkaz pro Liberec, že porážku neberete?

„Ne, hraju pořád stejně, každý zápas. Nebyl to žádný vzkaz, je to play off hokej, kde máte emoce i souboje. Patří k tomu.“

Potřebuje se Hradec do pondělí v něčem zlepšit?

„Určitě můžeme být lepší na puku, víc si věřit, bruslit u nich v pásmu. Když pak dáme puky nahoru na naše beky, pomůžeme si tím. Chce to od nás i větší tlak do branky.“

Hradec jste dostal do vedení 2:1 z trestného střílení. Sám jste se přihlásil, že na něj půjdete?

„Trenér mi věřil, nasadil mě tam on. Naštěstí se mi nájezd povedl, ale bohužel je to k ničemu, prohráli jsme.“

Vypadalo to, že na lavičce bylo pěkně živo před nájezdem. Dával vám trenér brankářů Horyna nějaké rychlé noty, jak se Petr Kváča při nájezdech chová?

„Něco jsme tam probírali. Chtěl jsem mu vystřelit na vyrážečku a vyšlo to. Jen to k ničemu nakonec nepomohlo.“

Mountfield HK Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20:22. Cingel, 43:36. Kev. Klíma Hosté: 30:39. Balinskis, 55:58. Rychlovský, 58:23. Flynn, 58:50. Jelínek Sestavy Domácí: Kiviaho (Machovský) – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík (A), Marcel – Eberle, Cingel, Lev (A) – Perret, Lalancette, Jergl – R. Pavlík, Kev. Klíma, Okuliar – Smoleňák (C), Zachar, Werek. Hosté: Kváča (Neužil) – Balinskis, Nedomlel, Ivan, Melancon, Derner, Kolmann – Birner (A), Filippi, Faško-Rudáš – Frolík, A. Najman, Flynn – Ordoš, Bulíř (A), Rychlovský – Vlach, Jelínek (C), Šír – Dlouhý. Rozhodčí Hejduk, Ondráček – Hynek, Klouček Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 6 128 diváků