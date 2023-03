Sedlák o faulu, po kterém musel do sprch: Za mě smůla, špatně se to sešlo

Jestli čekáte, že po zápase v Olomouci měl Lukáš Sedlák naběhlou žílu a rudé oči, jste vedle. S klidem dokázal rozebrat zákrok, po kterém musel ve 21. minutě do kabiny: „Za mě smůla. Přes rameno jsem ho takhle trefil.“ Pardubice prohrávaly 2:4, nakonec v prodloužení vyhrály 5:4. Jejich klíčový útočník teď bude čekat, jestli ho Viktor Ujčík pustí do čtvrtého zápasu.

Trnul jste pak u přenosu v kabině, jak zápas dopadne?

„Nekoukal jsem se. Jenom jsem se díval na statistiky, jak klukům skáčou střely. Nachodil jsem snad pět kilometrů, nešlo si sednout, jak jsem byl nervózní. Mám strašnou radost, jak to kluci za mě zvládli.“

Kolikrát jste si u toho chození přehrál zákrok na Orsavu, po kterém jste dostal pět minut a do konce?

„Za mě smůla. Když se podíváte na video, každý asi vidí, jak to celé bylo. Viděl jsem hráče, který má puk, myslel jsem, že pojede pořád dopředu, možná se trochu zastavil, nevím. Každopádně jsem ho přes rameno takhle trefil.“

Do hlavy, tam asi není co řešit, že ne?

„Asi se nedá nic jiného říct.“

Podobně váš hit komentoval na Twitteru Jakub Voráček. Podle něj jste chtěl hrát rameno, jen se protihráč na poslední chvíli sehnul. Ale jakmile trefíte hlavu, je to pět a do konce. Celkem tomu hokeji rozumí, co?

„Taky myslím. (usměje se) Asi každý, kdo zákrok uvidí, si řekne to samé. Víc věcí se tam takhle špatně sešlo.“

Neměl jste pocit, že se v první třetině na vás konal takový menší hon? Dvakrát jste čelil hodně hraničním situacím, nevylučovalo se ani za jednu.

„Jo, ale s tím jsem počítal. V prvních dvou zápasech to bylo úplně stejné. Nemyslím si, že by se dělo něco, co bych nečekal, hrajeme dál. Jsem vážně moc rád, že to kluci za mě zvládli a tady je jen vidět, jaký jsme tým.“

Hodně ve vás hrklo, když výsledek skočil na 4:2 pro Olomouc?

„Hned mi bylo špatně, když jsem viděl, že dali gól hned z přesilovky a pak tam padl čtvrtý gól. Budu se opakovat, ale je opravdu super vidět, co kluci zvládli, i když jsem jim to tam takhle zavařil. Ubojovali to.“

Čelili jste ve třetím zápase nejurputnější Olomouci, která testovala hranu, kam ji rozhodčí pustí?

„No, dvě třetiny jsem neviděl.“ (usměje se)

Za první se toho dá taky dost poznat...

„Mají skvělé přesilovky, snaží se je získat, takže tam provokace určitě od nich budou. Zkouší hrát na hraně, nic jiného jim nezbývá. My se tomu musíme přizpůsobit, hrát jako první dva zápasy a tak jako ve třetí třetině. Tohle je cesta, která vede k úspěchu. V první třetině jsme dali jednoduché góly tím, že jsme si jen puk hodili za ně. Řeknu to znova, hlavní, že to kluci zvládli.“

Budete s obavami čekat na verdikt šéfa disciplinárky Viktora Ujčíka, nebo není podle vás co řešit?

„Budu čekat a uvidíme, jak všechno dopadne. Věřím, že ve čtvrtém zápase budu hrát, ale stát se může cokoliv. Uvidíme, jak všechno dopadne.“