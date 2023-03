Zelená k lovu na Sedláka. Jestli se nezastaví, někdo to šeredně odnese

KOMENTÁŘ PAVLA RYŠAVÉHO | Olomouc pochopila, že má jednu jedinou šanci, jak Pardubice porazit. Přestala se soustředit jen na hokej. Samozřejmě, že dala nádherné góly, předvedla skvělé přesilovkové kombinace. Ale dostala se k nim hlavně proto, že rozhodila Dynamo na část zápasu z konceptu. Při téhle taktice se od začátku zaměřila na Lukáše Sedláka. Zkusila, co vydrží a co rozhodčí povolí.

To, že mazal ve 21. minutě není ale dílem nějaké frustrace, že by nevydýchal olomouckou pozornost. Když si zákrok pustíte klidně stokrát, je to skutečně spíš pech, jak o něm mluví on i na dálku hned hodnotil Jakub Voráček. Pardubický útočník dohrává souboje, neudělá před protihráčem oblouček. Tohle je důsledek jeho hry, že občas může skončit faulem. Jakuba Orsavu nešel likvidovat k mantinelu, ostatně ani neměl důvod. On nešermuje lokty v blízkosti jeho hlavy. Sedí sem termín o blbé náhodě.

Nemá cenu rozebírat, jestli měl jít Sedlák ven do konce zápasu. Měl, tečka.

Jenže taky má smysl se dívat na zákrok v kontextu celé sezony. Nedivíte se, že třeba v tu chvíli na pardubické lavičce běsnil Richard Král. Při Sedlákově vyloučení se v něm nakumuloval vztek, když se sečte, co všechno se soupeřům toleruje, aby Sedláka zastavili. Nebýt Radima Rulíka, Král možná nadělal ze dvou hlavních rozhodčích čtyři.

Loket do Sedlákovy hlavy od Jana Švrčka v prvním utkání série? Nechtěný. Když se hráč s číslem 23 objeví na ledě, stoupá snaha s ním švihnout o zem. Asi taky náhoda. V první třetině ho zezadu na mantinel zmuchlal Kusko. Dost vysoko směrem k obličeji zvedal ruce Švrček. To se vám tak sejde...

Právě, že ne.

V první třetině se chystal lov na Sedláka, rozhodčí ho nekrotili, naopak mu dali zelenou. To vybízí, že vy pak můžete testovat hranu, kam vás pustí dál. Sympatické na něm je, že s něčím takovým počítá. Jednou jste rozdílový hráč, tak zkrátka víte, že se po vás ostatní začnou vozit. Buď to vydržíte a nachystáte nějaké góly, nebo se poděláte, odhazujete puky a v zápase končíte.

Jenže tahle varianta má i druhou minci. Pokud soupeř staví taktiku na tom, že půjde masírovat Sedláka, tak každá akce budí reakci. Jestli tenhle způsob hokeje nepřestane a nezmění se ani míra tolerance, tak se asi nikdo nebude divit, až třeba Davidu Musilovi povolí kladiva a někoho si podá. Když hvězdu neohlídají rozhodčí, udělá to někdo jiný.

A právě to je teď věc, která je zásadní. Je v pořádku, že šel Lukáš Sedlák na trestnou za faul na Jakuba Orsavu. Ale je důležité trestat s podobnou přesností i veškeré fauly, které míří na něj. A ne si omlouvat, jestli loket na jeho hlavu vystřelil asi omylem. V kontextu celé série? Sotva.

