Hyka před semifinále: Nádhera, hraje se do mrtva. Koho jiného si přát?

Nikdo nemá v Česku tak silnou vítěznou auru jako Třinec. V neděli začne semifinále. Jeden z plánů ocelářů? Sednout na pardubická ofenzivní esa, nedat jim ani centimetr zadarmo. „Hrál jsem play off proti soupeři, který vyhrál titul. Ale aby ho vyhrál někdo třikrát za sebou? To nikdy. Hrozně se na tuhle výzvu těšíme,“ hlásí Tomáš Hyka. Právě na útočníka Dynama bude soupeř chystat past.

Myslíte, že víte, do čeho jdete?

„Sérii se Spartou jsem viděl a čeká nás velký boj o těch největších maličkostech. Budeme to mít těžké, ale bereme to jako velkou výzvu. Těším se.“

Jednoho hráče objedete, ale stejně se zdá, že je tam zhruba osm dalších, nemyslíte?

„Zhruba tak nějak. (usměje se) Mají hru založenou na obraně, slavili s tím úspěch a všechno si zažili. Pro nás jde fakt o velký test a musíme být ve všem stoprocentní, abychom uspěli. Zásadní je, že musíme chtít víc než oni.“

Věci z porad přenést do boje?

„To je ono, nemůžete o všem jen mluvit, ale v zápase hrát obětavě, dát v každém aspektu hry do zápasu víc než soupeř. Když všechno pak složíte, vrátí se vám to, že můžete úspět.“

Třinec se umí zaměřit na nejlepší hráče soupeře, třeba dobře vymazal Michala Řepíka. To samé zkusí asi na vaši formaci s Lukášem Sedlákem a Davidem Ciencialou, co?

„Určitě, budou nepříjemní. Ale na individualitách nezáleží, jde o tým. A takhle to chodí v play off, když si někdo hlídá, dejme tomu hvězdy, vyskočí někdo další. Je úplně jedno, kdo dá góly. Základem je, že se potřebujeme prezentovat jako tým. S Olomoucí nám to takhle vyšlo, jen nás čeká úplně jiná série.“

Nepřipadáte si ale, že jdete do semifinále po letních prázdninách?

„Pauza byla dlouhá, ale odpočinuli jsme si, nabrali síly. Podle mě je to výhoda, protože Třinec má za sebou ještě o jedno kolo play off navíc. V některých zápasech by únava soupeře mohla hrát třeba roli. Těšíme se, až to vypukne. Pro tuhle fázi sezony hokej hrajeme, teď je to úžasný. Hraje se do mrtva. A jakého jiného soupeře bychom si teď mohli přát, než někoho, kdo tři poslední ročníky vyhrál? V play off vládnou, dominují. Je super, že jdeme hrát poti nim.“

Všechny hodnoty jsou uvedeny v percentilech, které lze číst jako: Daný hráč je lepší než XX % ostatních obránců/útočníků.

Prozradíte, jak vypadal váš režim, jak jste se chystal na sérii od chvíle, co jste vyřadili Olomouc?

„Občas jsem si pustil čtvrtfinále, jen se dvěma dětmi je to trochu těžší. Ale soupeře jsem si nevybíral, to ani nejde. Když chcete vyhrát, musíte porazit každého. Dobře víme, jak Třinec hraje, ve svém pojetí hokeje je úžasný, dokázal to se Spartou. Nečeká nás nic lehkého, abychom šli dál my, musíme ukázat sílu.“

Počkejte, čtvrtfinále se dvěma dětmi. O tom něco vím, takže jste se koukal tak dvě minuty a pak se přepínalo na Prasátko Peppu, co?

(směje se) „Nějak tak! Za chvíli syn hlásí: ´Tatínku, chtěl bych pohádku´. Takže si beru mobil a pouštím hokej bokem.“

Dvě malé děti jsou i trochu blázinec. Daří se vám v tom šrumci si i odpočinout a chystat se na zápasy?

„Mám skvělou ženu, zvládá toho hodně. Doma je to pro mě pak náramný relax, takže si s dětmi odpočinu. V klubu jsme i dostali chvíli volno, vypnul jsem, s rodinou jsme vyrazili na výlet do Prahy. Teď už mám zase přepnuto ale jen na hokej, takže jdeme na to.“

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE