Přestupová pecka: Nedomlel mění barvy, brát si ho má extraligový kolos

Škoda pro extraligové play off, že v něm už chybí osobnost a figura Richarda Nedomlela. A dvakrát škoda pro Liberec. Protože právě ve vyřazovací fázi vždy přichází čas 29letého řízného beka. Faktem je, že pod Ještědem mohutného beka víckrát neuvidíte. Přesněji řečeno, neuvidíte jej tu v tygří výbavě, nýbrž v jiné. Nedomlel se podle informací webu iSport.cz přesouvá do jednoho z největších tuzemských klubů. Jde však ještě o věc dohody Mountfieldu HK, jemuž obránce stále smluvně patří, s novým klubem. „Richardovi ve štěstí bránit nechci,“ říká hradecký šéf Miroslav Schön.

Srážka s ním bolí. Stromy v podání 194 centimetrů vysokého a 119 kilo vážícího zadáka patří do hitparád elitní soutěže. To samé bloky střel, do nichž se neváhá pravidelně a hlavně úspěšně pokládat. Důraz u brankoviště (nejen tam), zastavování soupeřovy hry a její rychlé otáčení, obrovský dosah vypracovaných rukou, síla v oslabení, to jsou hlavní atributy Nedomlelovy hry.

Navíc hodnocení Radegast Index se pomalu mění v soutěž o druhé místo, protože první bývá on. A nejde jen o dovednosti na ledě, Nedomlel si odvede svoje i v kabině.

Když v listopadu do Liberce přicházel z Hradce Králové, kde neviděl budoucnost a opačným směrem putoval Mislav Rosandič, kouč a sportovní manažer Bílých Tygrů Patrik Augusta si mnul ruce nad povedeným obchodem. A po sezoně mluvil podobně, ačkoli Liberec vypadl ve čtvrtfinále play off 1:4 právě s Mountfieldem. „Příchod Ríši Nedomlela byl zlomovým momentem sezony, jeho charakter a neskutečná týmovost byla ohromně nakažlivá. V době, kdy se týmu nedařilo, a hráči se začali dívat přes rameno jeden druhému, Ríša do toho vlétl jako velká voda. Mám k němu obrovský respekt za práci, kterou týmu odvedl,“ poděkoval Augusta, jenž sám v severočeském klubu končí a předává kompetence Filipu Pešánovi.

Top Radegast HITY čtvrtfinále: Bek když tě nevidí, může si jít kopat hrob, říká Duda Video se připravuje ...

Nedomlelova poctivá práce nezůstala bez náležité odezvy. Podle informací webu iSport.cz se má stát novou posilou