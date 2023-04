Pauza po 11 letech! Unikátní série nezničitelného Lva je u konce

Rekordní série hradeckého útočníka Jakuba Lva (32) je u konce. Pan nezničitelný odehrál v řadě bez přerušení 659 zápasů. Jedenáct let! V sestavě pro druhé semifinále Generali ČP play off extraligy mezi Vítkovicemi a Mountfieldem HK chybí. Podle všeho je na vině ostrý střet a faul kolenem od Petera Kriegera z prvního semifinále (0:1sn). Lev sice zápas dohrál, ale na střídačku odkulhal s bolestivou grimasou. Rekord Petra Lešky překonal už v minulé sezoně.

V Ostravě dobře vědí, jaký je Jakub Lev tvrďák. Právě ve vítkovickém dresu měla jeho rekordní série zápasů v elitní soutěži nejvíc namále. Před pěti lety, dva týdny po příchodu do Ostravy, dostal golfákem do ucha. Otřes mozku, čtyřicet stehů. Jedeme dál.

Nějakou chvíli pak Lev za Vítkovice hrál i s naštípnutou čelistí. Unikátní sérii, kterou rozjel před deseti lety během mistrovské sezony v Plzni (2012/13), neukončily disciplinární tresty, výpadky formy, stěhování mezi kluby nebo celosvětová pandemie Covidu-19.

„Neskutečné, má prostě železné zdraví,“ říkal během semifinále Vítkovic s Mountfieldem HK z ochozů i bývalý trenér Vladimír Vůjtek. „K tomu má i velmi dobrou postavu, těžko se na něj hraje i tvrdým bekům, umí se bránit. Není zvlášť rychlý, ale je schopný uhnout v poslední chvíli, dát ruce před sebe.“

Lvova série začala 14. září 2012. Bylo mu jednadvacet, za rodnou Plzeň měl tehdy odehráno už 52 zápasů, ale pendloval mezi extraligou a první ligou. Teprve v sezoně 2012/13, která skončila titulem Plzně, získal pevné místo v sestavě. A to si pak udržel i ve Vítkovicích (2017-19), Kometě (2019/20) i Mountfieldu (2019-23).

„Neměl jsem větší zranění, ani disciplinární tresty a nikdy mě moc netrápily ani chřipky nebo angíny. Jsem zvědavý, co se mnou udělá změna prostředí a vzduchu v Ostravě,“ usmíval se po příchodu do Vítkovic. Prásk, za dva týdny dostal dělovku pukem na ucho.

Zápasy bez přerušení 1. Jakub Lev 659 zápasů (2012-2023) 2. Petr Leška 593 zápasů (2005-2015) 3. Petr Leška 428 zápasů (1998-2005) 4. Ondřej Veselý 313 zápasů (1999-2004) 5. Martin Čakajík 303 zápasů (2009-2013)

„Ucho natržené, čtyřicet stehů, lehký otřes mozku, nemohl jsem nic,“ přiznával dodatečně. „Ve Vítkovicích jsem pak měl i zlomenou čelist, nasadil jsem mřížku, bylo to trochu na riziko. Ale vždycky se to sešlo v takové části sezony, nebo před ní, že jsem se stačil dát dohromady.“

Pamatuje i zápasy s nataženými, či natrženými svaly. Vždycky hrál. „Buď se to prostě dalo, nebo bylo play off... Nejtěžší pro mě byl covid. Na virózy jsem sice nikdy moc netrpěl, ale covid mě sestřelil úplně. To ale byla zastavená celá liga. Ležel jsem skoro deset dní, vysoké horečky, shodil jsem snad sedm kilo. Naštěstí nehrál nikdo, takže jsem se dal dokupy. Sešlo se mi to.“

Vážná zranění zažil Jakub Lev v mládeži. V šesté třídě měl přetržené vazy v koleni, musel na operaci. Dva až tři měsíce byl mimo hru. A v dorostu ho pro změnu sejmula mononukleóza. „To byly taky dobré tři měsíce a dostával jsem se z toho rok dva, než se mi organismus vrátil do pohody. Od té doby držím. A klepu!“

Předešlého rekordmana Petra Lešku ze Zlína dávno překonal. Teď se unikátní série zastavila na čísle 659. A na špici statistik zůstane dlouho.

