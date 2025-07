Ať už je další den, přál si smolař Kalabiška. Trávník mě štve, padá a pískají mu to

Zápas blbec. Navíc proti týmu, kde zažil skvělé časy. Zlínský univerzál Jan Kalabiška (38) se chtěl na Slovácko vytáhnout, ovšem místo toho si dal vlastní gól a v šanci otřel svůj halfvolej o břevno. „Nechápu to, nikdy se mi to nestalo,“ povzdechl si po remíze v derby 1:1. Nováček každopádně může být se vstupem do sezony spokojen, za dvě kola pobral čtyři body.

Hlavičkou jste trefil Havlíkův centr z rohu krásně, ovšem do vlastní sítě…

„Asi do mě trošku strčil Dáňa (Vlastimil Daníček). Moc si to nevybavuju. Bylo to jako normální útočná hlava. Nechápu to, nikdy se mi to nestalo. Možná je to můj první vlastní gól. Navíc jsem po tom vlastňáku neproměnil šanci. Pro mě hrozný zápas. Chci na něho zapomenout. Ať už je další den.“

Zanechal na vás smolný moment stopy?

„Snažil jsem se na to nemyslet a odčinit vlastňák gólem. Do šance jsem se dostal, bohužel jsem ji neproměnil.“

Jaký to byl jinak zápas?

„Celkem dobrý. Druhý poločas už asi nebyl pro diváky tak atraktivní. V první půli jsme byli lepší, měli jsme šanci dát na 2:0. Škoda, že se to nepovedlo. Přáli jsme si vyhrát. Pak se hra vyrovnala, dostali jsme gól ze standardky. Po průběhu druhého poločasu asi gól bereme.“

Měl jste menší rozmíšku s bývalým spoluhráčem Michalem Trávníkem. Co jste mu vyčítal?

„Jako protihráč mě vždycky hrozně štve. Hodně padá a rozhodčí mu to pískají. Tak jsme si to vyříkali.“