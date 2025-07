Koubek o ztrátě Plzně: Nechci být plačka. Ostré utkání, šlo o zranění v malém vápně

Duel v Doosan Areně ovlivnilo nepříjemné zranění domácího gólmana Martina Jedličky. „Po tvrdém zákroku má Martin zlomený nos, otřes mozku, podezření na další zlomeniny v obličejové části. Čekají ho v nemocnici další CT vyšetření,“ uvedl na tiskové konferenci mluvčí Plzně Václav Hanzlík. Další dotazy směřovaly k vedle sedícímu Miroslavu Koubkovi.

Jak moc Jedličkovo zranění ovlivnilo zápas?

„Mužstvu takový začátek nepřidá, to je jasné. Až tak nás to v zápalu boje neovlivnilo, s podobnými věcmi se ve fotbale musí počítat a vyrovnat se s nimi. Florian (Wiegele) to pak zvládl bezpečně, spolehlivě, proti inkasované brance byl bezmocný.“

Máte za sebou po předkole Ligy mistrů se Servette druhou ztrátu, jde o velkou nepříjemnost?

„Tenhle týden nám štěstí nepřeje. Zápas jsme hráli, jak chtěli. To znamená víc pustit Jablonec na míč, nechtěli jsme, aby tady brejkoval. Chtěli jsme to být my, co vsadí na rychlé přechody do útoku. První půle a vlastně celý zápas byla bitva, šlo o hodně kontaktní utkání. Jablonec má silné mužstvo, dobře bránili, bojovali, nedávali nám příliš prostoru. V první půli jsme měli vyřešit některé situace lépe, ne vždycky jsme volili správná řešení. Ale branku jsme dali, ve druhé půli jsme měli šance, jak zápas pojistit na dva nula. Tam je asi hlavní příčina. Zhruba tři, čtyři situace mi připomínaly úterní zápas, nedokázali jsme dotlačit balon do gólu z dobrých situací, skrumáží, něco chytil jablonecký brankář Hanuš. Pak se hrálo do posledních sekund, nezvládli jsme posední nákop do zformované obrany. Viděl jsem i to, co gólové akci předcházelo, ale nechci to nějak víc komentovat a vymlouvat se tady.“

Myslíte loket do Markoviče před vyhranou hlavičkou jabloneckého Martince?

„Předcházel tomu faul Adua, který byl odpískaný, ale pak přišel souboj Markoviče a ten odpískaný nebyl, to říká cosi podivného. Ale nechci být plačka, odmítám to. Ať si každý názor udělá sám.“

Měl rozhodčí Nehasil potrestat sražení Cedidly s Jedličkou jako červený faul?

„Šlo o zranění brankáře v malém vápně. Byl první u míče, pak dostal úder. Je to s podivem, ten jablonecký chlapec (Cedidla) tam byl později. Z logiky vyplývá, že když byl pozdě u míče, pak hlavičkuje do brankáře, který míč vyboxuje, je to faul.“

Faul odpískaný byl, ale nenásledovala karta. Nepustil to sudí Nehasil až příliš?

„Bylo to ostré utkání, Jablonec je špička ligy, přijeli to sem odbojovat. V pořádku, takové zápasy jsou, byla to víc bitva, než líbivý fotbal. Bojovali jsme takticky správně, bohužel poslední herní situací jsme to nedotáhli do kýženého výsledku.“

Jak je na tom Matěj Vydra, který střídal předčasně?

„Bylo to ze souboje s hráčem soupeře, trošku se mu podvrtl kotník. Uvidíme, co ukáže zítřek.“

Přišli jste o dlouhodobou jedničku v bráně, ovlivní to kvalifikační odvetu o Ligu mistrů v Ženevě?

„Nejen odvetu, Jedličkova pauza bude delší. Ale u Floriana víme, že je to kvalitní brankář, celé jaro chytal rakouskou ligu (hostoval v Grazer AK). Má naši absolutní důvěru, známe jeho hodnotu, umění. Je to smutná situace, že jsme ztratili Martina, ale máme náhradu, které pevně věříme, spoléháme na ni.“