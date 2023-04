Uf, jízda! Nejdřív koncert Dynama, pak Třince. Těšte se na zápas číslo 7

Těšte se, souboj obrů jde do bitvy s číslem sedm. Hokejový nářez si užijete ještě jednou, naposledy. Kdo uspěje, jde do finále! Pardubice vyhrály v Třinci 5:3, z jasné záležitosti se stala extrémní divočina. Dynamo vyhnalo z branky Ondřeje Kacetla, vystřílelo si luxusní náskok 4:0. A pak? Pár faulů a vystoupilo z vlaku, probudilo draka. „Nějak se to pak zvrtlo. Ale pro nás dobrá facka,“ glosoval pardubický útočník Robert Kousal. Ocelářům stačil jeden gól a šlo se do prodloužení.

Když vedete 4:0, je hotovo. Tohle se už nedá pustit. Vymalováno. Nebo? „Asi jsme si mysleli taky,“ potvrdil i pardubický útočník Robert Kousal. „Ale nebylo,“ jedním dechem dodal. Fakt ne. Třinec znovu ukázal, že dovede zmáčknout turbo. Dáte mu pár přesilovek a jede. V 54. minutě svítil na kostce stav 3:4. Zase se narodilo drama.

„Apelovali jsme na mužstvo, že kdybychom dostali gól v prvních pěti minutách poslední třetiny, bude to ještě sakra těžké,“ přiblížil pardubický kouč Radim Rulík, jak jeho štáb působil na mužstvo před závěrečnou částí. Stalo se, snížil Smith. Oceláři se nadechli k obřímu tlaku. Najednou dupali dopředu a Pardubice nevěděly, na kterou stranu je Hnojník, na kterou Žilina.

Na tribuně jste byli ale u vytržení z toho, co se na ledě dělo. „Líbilo? To mi je jasný,“ usmál se Kousal. „Pro nás do konce druhý třetiny taky dobrý. Jen se to potom nějak zvrtlo.“ Dost. Najednou začal excelovat Libor Hudáček, chvílemi tak trochu třetí tým na hřišti.

Třinec - Pardubice: Hudáček objel celé pásmo a připravil palebnou pozici pro Smitha, 1:4 Video se připravuje ...

V první třetině vypadal, že defenziva je něco, do čeho se zapojit opravdu nehodlá. Jako kdyby fungoval občas mimo systém. Ale když se do zápasu dostal? Provokoval soupeře ostrým jazykem, v soubojích. Dal gól, tyč, na jednu branku nahrál. Pár nádechů, výdechů a Třinec stáhl na 4:3.

„Snažíte se nevnímat, co se děje, ale bylo to těžké, vidíte, že je soupeř na koni,“ přibližoval své dojmy ze závěru Kousal. „Měli jsme si výsledek pohlídat, ale stalo se. Aspoň jsme dostali facku do dalšího zápasu, že takhle ne,“ přidal. Jeho parta se ubránila, pak přidala pojistku do prázdné.

Takže zápas číslo sedm! V pátek v Pardubicích se rozhodne. Už nebude žádné příště, velká série dvou silných týmů, kde na obou stranách sledujete výjimečné borce, míří ke zlaté tečce. „Je to fifty fifty, pojedeme teď tedy k nim. Oba týmy budou chtít vyhrát, budou rozhodovat detaily. Jako každý zápas,“ pokrčil rameny třinecký Daniel Voženílek.

Můžete se hádat, kdo má výhodu. Pardubice, protože zvládly poslední zápas? Nebo Třinec, který je králem velkých bitev? Hodně hráčů z kádru tíhu sedmého klání zná, před dvěma roky si ho dali v semifinále s Mladou Boleslaví. Průběh? Klasika, čekání na díru, na velkou možnost. Po 47 minutách přišla, Martin Růžička se trefil a pak Třinec přidal dva góly do prázdné.

Třinec - Pardubice: Radil přidal pojistku do prázdné, 3:5 Video se připravuje ...

„Těším se hodně a jsem rád, že se hraje u nás doma. Diváci nás poženou, dáme do toho všechno,“ pronesl Kousal. Na druhou stranu, termín, že vás diváci ženou v téhle sérii úplně neplatí. Pardubice doma vyhrály jen jednou, na začátku. Jinak jim barák vždycky vykradla parta Martina Růžičky. „No, čas to zvrátit!“ zahlásil Kousal.

„Myslím, že se to budeme snažit oba doklepnout,“ lehounce se pousmál třinecký kouč Zdeněk Moták. Mrkl na Radima Rulíka. Ten beze slov přikývl.

Do jejich debaty duněla z pardubické kabiny hodně hlasitá diskotéka. Dynamo kdysi, když mu ještě šéfoval Petr Koukal a před 11 lety mířilo do finále, platilo za království techna. Prim hrál DJ Tiësto. Teď slyšíte po vítězných zápasech jiné songy. Vždycky se začíná, že „Pod dubem, za dubem, tam si na tě počíháme...“ Sedí to k celé sérii. Dynamo oloupilo Třinec o postup. Teď on musí přijet zase do Pardubic. Vsadit si, kdo koho obere tam? Těžká volba. Jistota zní: máte se na co těšit.

15 Tolik střel vypálil Třinec ve svém spurtu za vyrovnáním ve třetí třetině. Jinak tohle číslo zvládne zhruba za celý zápas.

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 43:04. Smith, 49:10. Hudáček, 53:27. Nestrašil Hosté: 03:40. Vála, 04:42. Rákos, 13:13. Vondráček, 38:31. Zohorna, 58:57. Radil Sestavy Domácí: Kacetl (21. Mazanec) – Marinčin, Smith, Čukste, J. Jeřábek, Mar. Adámek, Doudera, Kaňák – M. Růžička (C), Marcinko (A), Chmielewski – Kurovský, M. Roman, Nestrašil – Daňo, Voženílek, Hudáček – Hrňa, Dravecký (A), Svačina. Hosté: Will (Frodl) – Košťálek, T. Dvořák, Čerešňák, D. Musil, J. Kolář (A), Vála, Hrádek – Hyka, L. Sedlák, Cienciala – Radil, Zohorna (A), R. Kousal – Vondráček, Poulíček (C), A. Musil – Paulovič, Rákos, Říčka. Rozhodčí A. Jeřábek, Pražák – J. Ondráček, Rampír Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 5 400 (vyprodáno) diváků