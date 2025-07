České kluby a podzim v Evropě? Jistá trojice, plzeňská výhoda, Sparta nesmí zaváhat

Na postup do vysněné ligové fáze LM by musela Viktoria zdolat ještě dva soupeře. Servette už její hráči odklidili z cesty, nyní jsou na řadě Rangers. Pokud by skotského vicemistra Plzeň nevyřadila, získává jako neúspěšný účastník 3. předkola nemistrovské části rovnou jistotu účasti v Evropské lize. To je výhoda, protože účastníci v mistrovské části o ni ve stejné fázi musí bojovat ještě s jedním soupeřem. Pokud Plzeň přes Rangers přejde, čeká ji závěrečné play off, které se losuje už v pondělí. V něm by narazila na vítěze jednoho z dvojzápasů Nice - Benfica a Salcburk - Bruggy.