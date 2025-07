Pekhart o Legii: Proti Baníku se bude lámat chleba. Fanoušci? Jde o dlouhodobější spor

Jaká je v současné době situace v Legii?

„Začali dobře, vyhráli Superpohár s Lechem na jejich hřišti, tam je to vždycky hodně těžké. Povedl se jim také start v Evropě, v kvalifikaci Evropské ligy postoupili přes Aktobe. Zvládli také první odložené ligové kolo (výhra 2:0 proti Koroně). Až na remízu s Baníkem vyhráli zatím všechno, co mohli. Zatím tam panuje spokojenost, proti Baníku se bude lámat chleba.“

Co říkáte na bojkot skalních fanoušků a spory s vedením klubu?

„Už tím hrozili na konci minulé sezony, nebyli spokojeni s transfery a politikou v klubu, jak se s ním nakládá a podobně. V tomhle směru tam panuje nespokojenost už delší čas, teď to vyeskalovalo. Žyleta (tribuna s nejvěrnějšími fanoušky Legie) nepřišla na jeden zápas, nechám se překvapit, jak to bude vypadat v dalších zápasech. Ale jak jsem říkal - jde o dlouhodobější spor mezi fanoušky a vedením.“

Na co se ostravský celek musí v Polsku připravit?

„Přímo jsem první zápas neviděl, ale co jsem se bavil s klukama, šlo o vyrovnané utkání. Pro Legii jde o dobrý výsledek do odvety, velkou výhodu znamená domácí prostředí, Legia by to podle mě měla zvládnout. Historicky jsme v zápasech, kde jde o všechno, byli vždycky silní. Myslím, že to kluci dokážou i dneska.“

Legia je obrovský klub, ale dlouho mu chyběly výsledky v Evropě, až na jaře jste se v Konferenční lize dostali do čtvrtfinále k souboji s Chelsea. Je v klubu tlak na evropské výsledky a účast v podzimní části?

„Každou sezonu jsou v každém velkém klubu podobnému tomu v Legii nároky co nejvyšší. Cílem je vždycky vyhrát mistra ligy a postoupit do evropských pohárů. Obecně hrát v základních skupinách evropských soutěží je jasný cíl, generuje to peníze, konfrontaci s jinými velkými kluby. Zároveň na to koukají i skauti jiných celků. Když hrajeme s Chelsea nebo Betisem, jde o vizitku hráčů z týmu. Ostatní kluby vidí, že hráči Legie jsou konkurenceschopní na tom nejvyšším levelu. Tohle je také jedno z nejdůležitějších kritérií.“

Jste v klubu ještě s někým v kontaktu?

„Je tam jiný trenér Edward Iordanescu, udělali asi tři transfery. Jinak se tým moc nezměnil. S klukama jsem v denním kontaktu, vím přesně, co se tam děje a jaká je tam situace. Všichni jsou na pozitivní vlně, všechno jde podle plánu. Jak jsem říkal – myslím, že to Legia zvládne.“