Co pomůže Hradci k otočce v sérii? Kouzlo kouče nebo návrat maroda

Video se připravuje ... Dva zápasy finále a Třinec se blíží k poháru. Ještě se pro něj neleští, ale když vedete 2:0 a teď se finále přesouvá do Beskyd, těžká šichta pro Hradec. Co s tím? Můžete jmenovat obecné věci jako neztrácet kotouče, výborný výkon brankáře nebo dát o gól víc. Ale jak už play off ukázalo, Třinec musíte něčím zaskočit. Potřebujete něco zásadně změnit, přijít s věcí, kterou Oceláři nemají v plánu.

Najít cestu od mantinelu Lalancette udělá parádní věc, zbaví se červeného stínu na zádech u mantinelu. A je pořád u mantinelu. Tohle je častý obrázek, na který Hradec dojíždí. Má šikovné hráče, kteří si rychle mění puky, házejí si zadovky a rotují. Jenže často po obvodu hřiště, Třinec fofrníky Mounftieldu drží přesně tam, kde je potřebuje mít. Hradec je většinu zápasu daleko od Kacetla. Pokud nakonec přijde střela od mantinelu? Třinecký gólman si ve své současné formě za tu dobu klidně stihne namazat svačinu. Třinecký gólman Ondřej Kacetl se chystá zasáhnout • Foto Pavel Mazáč / Sport

Marcel jen jednoduše Že to nedává moc logiku? Ale dává. Patrik Marcel toho nenahraje moc, většinou na ledě zůstává do první chyby, pak ho trenéři posadí. Jenže tím, jak je jeho styl jiný, dovede být v hradecké sestavě platný. Nikdo jiný nedovede vytáhnout tak tvrdý hit, zapálit emoce. Tohle je cesta, jak se dá vývoj zápasu nasměrovat úplně jiným směrem, než Třinec čeká. Zásadním předpokladem ovšem je, že osvalený bek musí jen rychle posouvat puky, nic víc. Jakmile se dostane pod tlak, hrozí problém. Radegast HITparáda: Marcel u mantinelu sundal Kurovského Video se připravuje ...

Martincova kouzla Je na čase, aby Tomáš Copperfield Martinec zase sáhl do klobouku a něco vytasil. Hrábnutí do sestavy mu v play off nevyšlo jen jednou, když ve Vítkovicích vyslal do boje Kiviaha, který nevypadal moc jistě. Jinak dovede najít hráče, který do zápasu promluví. Možná zase vytasit Matěje Chalupu, nebo vyloženě šokovat a udělat bláznivinu typu, že naskočí raubíř Lukáš Pajer. Už dlouhou dobu mu v klubu vyčítají, že by měl mít mnohem lepší přístup. Třeba by jeden velký zápas všechno otočil. Hradecká střídačka pod vedením kouče Tomáše Martince (vpravo) smutní i po druhé finálové prohře na domácím hřišti • Foto Pavel Mazáč / Sport

Návrat maroda Mimo sestavu má Hradec klíčové hráče Lukáše Cingela, Jakuba Lva a Bohumila Janka. Pokud by se aspoň jeden z nich vrátil do hry, Mountfield vyroste. „Uvidíme,“ jen se podle očekávání usmál pod vousy trenér Tomáš Martinec. Ale vymodlený by byl hlavně nástup Lva do práce. Tvrdý a důrazný hráč, který dovede dát gól? Přesně takový útočník Hradci teď schází, když podobný plán nedokáže plnit Ethan Werek. S Jankem by měli zase složitější práci Růžička a Hudáček, který se v neděli vrátí. Jakub Lev Hradci chybí • Foto ČTK / Taneček David