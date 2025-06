Spáčil se za jaro chválil, po EURO jde do Plzně. Bát se favoritů? To určitě ne!

Blízcí Karla Spáčila sednou v červnu minimálně třikrát do auta a vyrazí na evropský šampionát hráčů do 21 let. Z Hané do Dunajské Stredy je to zhruba 230 kilometrů, dvě a půl hodiny cesty. „Od rodiny mám úžasnou podporu,“ oceňuje obránce, za něhož v lednu vysolila Viktoria Plzeň čtyřicet milionů korun a uvázala si ho smlouvou do léta 2028. Pokud se však předvede na EURO své kategorie, tak dlouho na západě Čech vydržet nemusí.

V jaké pohodě naskočíte do turnaje?

„Sezona byla dlouhá, bylo toho opravdu hodně. Ale na EURO se moc těším už od té doby, co jsme porazili v baráži Belgii. Je to vrchol a jsem plný očekávání.“

Jak se ohodnotíte za jarní sezonu v lize?

„Určitě to může být vždycky lepší. Ale myslím, že bych se pochválil. (úsměv) Moje výkony byly snad v pohodě. Byla obrovská úleva, když se v zimě vyřešil přestup do Plzně. Celé jaro jsem pak věděl, na čem jsem. Celou dobu jsem mohl být hlavou v Hradci a odevzdat maximum tam. Do příští sezony bych chtěl ještě přidat nějaký gól, tlačit se víc do šancí.“

S Plzní budete hrát předkolo Ligy mistrů. Tlačil jste Viktorii na dálku ke druhému místu?

„Určitě. Sledoval jsem to. Jsem strašně šťastný, že se to klukům z Plzně povedlo. Věřím, že jim budu v budoucnu nápomocen. Když jsem s klubem navázal kontakt, líbil se mi jeho přístup. Oslovila mě jeho vize. Plzeň na mě udělala dojem, je to takový rodinný klub. Mám pocit, že tým drží při sobě a bude tam skvělá parta. Počítám, že mými konkurenty o sestavu budou Jemelka a Dweh. Ale nesleduju je nějak víc. Ani to tak nechci brát.“

A jak to tedy berete?