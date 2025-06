Tak vypadá drnovický stadion. Fotbal nezmizí, ale profi soutěž je tam teď utopií

Známé je to už delší dobu. Drnovický stadion nesplňuje podmínky profesionální soutěže, vyškovský tým se proto stěhuje do Příbrami, kam se vrátí druhá liga. Žádný smutek kvůli tomu nehrozí, místním vyškovský tým navzdory solidním výsledkům a pouze čtyřkilometrové vzdálenosti od jihomoravského města k srdci nepřirostl.

Drnovice, které nemají ani 2500 obyvatel, se v roce 1993 staly nejmenší obcí, kde se začal hrát prvoligový fotbal. Tým se v tabulce většinou pohyboval v její horní polovině, hrál dokonce i pohár UEFA a do Drnovic zamířil bundesligový Mnichov 1860. Za klub hráli například Edvard Lasota, Miroslav Kadlec či dvojnásobný nejlepší ligový kanonýr Radek Drulák.

„Tehdejší majitel Jan Gottvald dokázal sehnat kohokoliv. Ukázal na nějakého hráče a ten přišel. Bylo to špica, atmosféra. Tady to žilo. Teď to není ono,“ řekl drnovický rodák Stanislav Paráček.

1. B třída, mládež, jede se dál

Když hrál v 90. letech v Drnovicích brněnský klub, tehdy Boby Brno, auta stála zaparkovaná podél silnice už směrem od Vyškova. Směrem z Vyškova pak také proudily do Drnovic po souběžném chodníku davy lidí.

Po roce 2000 nastal postupný pád. Nebyly peníze, na klub byl uvalen konkurz. Tým jako takový později skončil. Nynější domácí tým FK Drnovice hraje 1.B třídu Jihomoravského kraje.

„Stadion po odchodu vyškovského klubu prázdný určitě nezůstane, máme spoustu mládeže, stále tady bude hrát 200 drnovických fotbalistů,“ řekl drnovický místostarosta Jiří Dvořák.

Podmínky pro profesionální fotbal stadion nesplňuje už nějakou dobu. „Chybí například vyhřívaný trávník, osvětlení, to je jen zlomek. 150 milionů by na to nestačilo. A to nepočítám infrastrukturu,“ uvedl Dvořák. Tolik peněz na opravu stadionu dát tak malá obec podle něj ale jednoduše nemůže. Profesionální fotbal se tak na Vyškovku v dohledné době hrát nebude.