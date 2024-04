Růžička: Brutální pohádka! Kdo tohle okusí, chce to opakovat. Co zranění?

Video se připravuje ... Brzy mu na počítání mistrovských titulů nebudou stačit prsty. Třinecká legenda Martin Růžička (38) jich má šest s Třincem a jeden se Spartou. Aktuální boje hrál přes bolest a s pochroumaným ramenem, ve 20 zápasech si připsal 3 body (1+2). Co řekl po zlatém finiši s Pardubicemi?

O play off „Brutální pohádka! Co jsme dokázali, se zapíše do historie. Jak jsme prošli všechny série... To byla brutální vnitřní síla týmu. Měli jsme zraněné hráče, prohrávali jsme 0:3 se Spartou – i tak tady stojíme a máme pohár. Havran (Petr Vrána) se nestyděl za slzy, mně to možná dojde později trošku. Je to nádherný. Pořád tomu nemůžu uvěřit, bylo to fakt neskutečné play off. Asi to na mě padne až později, co jsme dokázali.“

O svém zranění „Měl problémy s ramenem vlastně už od konce základní části. Teď ještě půjdu na vyšetření, pravděpodobně mám natrženou nebo utrženou rotátorovou manžetu. Trošku jsem trpěl, ale chtěl jsem tam být pro kluky. Alespoň trochu pomoct, i když to bylo kostrbaté a moc to nešlo. Říkal jsem si, že buď odstoupím úplně, když se něco stane... S doktorem jsem zranění konzultoval a říkal, že už to horší být nemůže. Tak jsem do toho šel. Pohár byl těžký, ale zvedl jsem ho na adrenalin. V noci to budu ale sakramentsky cítit, to vím.“ Zlatý Třinec, dominance pokračuje. Podívejte se na oslavy: Jdeme chlastat Video se připravuje ...

O týmové síle „Kluci, co nahradili zraněné kluky, do toho kopli a hráli skvěle. Mají před sebou výbornou budoucnost. Ukázali, že tým má na čem stavět. Buduje se to postupně, je to o charakteru. Máme to v sobě a ty nové, co přijdou, se to postupně snažíme naučit. Cítí to z kabiny. Je důležité, aby byla na stejné notě. Takové zápasy nevyhrají jednotlivci. Vždycky vyhrává tým.“ Oceláři Třinec s pohárem pro vítěze Tipsport extraligy • Foto Beranek / Sport

O gólu v šestém finále „Měl jsem nějakou úlohu v týmu, bohužel letos nešlo pořádně střílet. Jsem rád, že to tam padlo alespoň v šestém zápase a pomohlo to klukům a týmu. Ani ne tak mně, byl jsem rád za kluky. A moc mě těší, že jsme to společně dotáhli.“ Petr Vrána přebírá pohár pro mistry extraligy • Foto Michal Beránek (Sport)

O chuti vyhrávat „Kdo tohle okusí, tak to chce opakovat. Pocit vítězství a celá společná cesta s týmem je opravdu něco neuvěřitelného. Řekne vám to každý, že to chce zopakovat. Letos to byl fakt brutal! Prodloužení historická. Byli jsme 2 desetiny od vyřazení. To je něco neuvěřitelného, na tohle se bude dlouho vzpomínat. Je možné, že už máme nějakou auru. Ale to zase svádí k tomu… Člověk musí být pokorný a pracovat, aby neurazil štěstí. Pak se to nemusí vrátit.“ Zlatá valná hromada Třince po rozhodujícím gólu v sedmém finále • Foto Michal Beránek (Sport)