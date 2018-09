V Chomutově utáhli opasky. Ze sezony mám vichr, přiznal kouč Růžička

Když před dvěma lety odcházel Roman Červenka, visely kolem Chomutova otazníky, jak se tým s odchodem hvězdy vyrovná. Hráči na to odpověděli semifinálovou účastí. Tohle léto z klubu prchla další hvězda: Michal Vondrka. Piráti věří, že by se třeba jízda mohla opakovat. V odhadech jsou ale zatím podstatně střízlivější. „Za poslední roky nás opustila velká jména, o to větší ale musí být týmový duch. Chceme desítku,“ odkrývá kouč Vladimír Růžička.

Z přípravy si odnášíte bilanci pěti výher a tří porážek. Jak se vám projev týmu líbí?

„Naplnil to, co jsme si představovali. Upřímně ale říkám, že až v ostré soutěži se ukáže, jak a jestli jsme doopravdy připravení.“

Soupeře asi budete chtít stejně jako v minulé sezoně deptat defenzivním pojetím hry, že?

„Nic jiného nám nezbývá. Budeme muset hrát hokej, při němž budeme prostě potřebovat hodně dobrou obranu. Mít to postavené na kvalitní defenzivní hře s dobrým přechodem do rychlého protiútoku. Hrát agresivně a hodně do těla. Každopádně mi připadá, že mužstvo hraje opravdu jako tým. Buď hraje jako tým opravdu dobře, nebo jako tým víte na co… Je to dvousečné.“

Takže hokej o jednom, dvou gólech.

„Tak to bude. Nečekám, že bychom pořádali nějaké střelecké dostihy. V přípravě nám to tam ale párkrát napadalo. Je to nahoru dolů. Na druhou stranu bych docela bral, kdybychom jednou prohráli a jednou vyhráli, to by byla výborná sezona! Mám ale obavy, že to tak nebude.“

Je to hodně o tom, že hrát útočně vám prostě nedovolí přiškrcený rozpočet?

„Nechci to nějak rozebírat. Zkrátka máme nějaký rozpočet, a podle něj se musíme zařídit. Na některé hráče máme, na jiné ne. Za poslední roky nás některá velká jména opustila, o to větší ale musí být ten týmový duch.“

Ukáže se v takové situaci o to víc kvalita trenéra?

„To nechci hodnotit, mě zajímá jen to, abychom vyhrávali. Když se vyhrává, všichni trenéra klepou po zádech, když se prohrává, tak ho vyhodí. Tak to chodí. V Chomutově nastala nová doba, musíme si s tím poradit. Jsem rád, že se nám zapojili hráči z juniorky, mezi nimi vidím potenciál. Chceme se za každou cenu dostat do desítky, nechceme hrát play out.“

NHL je pro mě taky sen

Motivují vás tyhle skromnější podmínky k tomu, že o to víc chcete dosáhnout úspěchu?

„Ano, hodně. Je to o tom, co teď lidi říkají, že jsem zahrabaný v Chomutově… Mě to tady ale baví, pořád se učím. Stojí to hodně nervů, ale nedá se nic dělat.“

Radek Duda říkal, že jste v Chomutově zbytečně zakopaný, což vás naštvalo...

„On to nemyslel zle, spíš to směřoval k NHL a mým metám. Pro mě je NHL taky nějaký sen, ale jsem realista a znám své možnosti. Nebráním se tomu, že jednou půjdu zkusit zahraničí. V Chomutově mě ale baví koncepční práce. Do tří, čtyř let chceme hrát o ty nejvyšší mety, na tom ale hodně závisí, jak se to tady bude finančně vyvíjet.“

Chtěl jste od majitele nějakou finanční vizi do příštích let?

„Jsme na něčem domluvení, ale necháme si to pro sebe. Lepší časy ale budou, věřím tomu.“

Máte záruky, že se nebudou opakovat situace z minulých let, kdy klub hráčům dlužil výplaty?

„Mně stačí jeho slovo, žádné záruky nepotřebuju.“

Do sezony půjdete s hodně mladou brankářskou dvojicí, Lukešovi je 22 let, Stezkovi 21. Nemáte z toho trochu obavy?

„Mám, já mám ale vítr ze všeho! (směje se) Vichr mám z celkové hry… Ze všeho. Zatím si ale na gólmany stěžovat nemůžeme. Tam, kde jsme dostali pět gólů, bychom bez nich dostali patnáct.“

Plánujete v sezoně zapojit i další mladíky, kteří s vámi teď trénují?

„Uvidíme. Máme kam sáhnout, ale na to, aby měli ti kluci větší prostor v týmu, potřebují, abychom se pohybovali v tabulce nahoře, ne někde dole. To zase nejsem blázen, abych to chtěl pak zachraňovat mladýma klukama. Ti se hokej učí a nemůžeme je dostávat do nějakého velkého stresu.“