Furt slyším o trojzubci: Šádek, Müller, Tvrdík. Hyský dělá velké věci, Drchal na Silvestra

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Máme za sebou dvě kola, liga mi přijde zábavná, padají krásné branky, třeba v Hradci to byla pastva pro oči. Všechny tři góly byly nádherné, že by je i v Německu vysílaly pořád dokola. Ale taky nám branky nepadají, že jo. Určitě víte, kam mířím. Ano, do Ďolíčku. Jestliže by fanoušci hlasovali o největší událost kola, jistě by vyhrál Vašek Drchal a jeho sólo přes celé hřiště zakončené bombou do tyče. Až se bude točit seriál o neproměněných tisíciprocentních šancích, bude tam mít tenhle chlapec speciální prostor.