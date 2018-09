Gulaš řídil výhru Plzně, ale zlobil se sám na sebe: Nevydržel jsem emoce

Na čtvrté kolo Tipsport extraligy už byly ve hře slušné emoce, bylo to i tím, že se potkaly dva ambiciózní týmy?

„Vítkovice mají výborný mančaft, hrají ostrý hokej, to se jenom potvrdilo. Byly tam věci, ke kterým se ani nesmím vyjadřovat, sami jste to viděli. Bylo tam několik desítek, já si ji samozřejmě zasloužil, ale emoce jsem nevydržel. Byly tam některé zákroky, které byly fauly a já jdu ven za věc, která je v hokeji úplně normální a ještě nás pošlou do tří... To se mi nelíbilo. Následoval atak od Rosti Olesze, kdy to bylo bránění ve hře a na to já dostal desítku. To mě vůbec neomlouvá, peníze poputují do kasy. Mrzí mě to, protože jsem oslabil mančaft.“

Jak se vám líbilo, jak váš tým v závěru právě oslabení ve třech ustál a zvládl?

„Já už minule proti Spartě udělal dva hloupé fauly, musím se toho vyvarovat. To by se nemělo stávat. Jsou zápasy, kdy se takové momenty vyskytnou. Kluci to odbránili skvěle. Měli jsme devět nebo deset oslabení, pro nás psychická vzpruha. Dva body z Vítkovic jsou pro nás velice cenné. Máme se od čeho odpíchnout do dalšího zápasu.“

Co říkáte na solidní výkon běloruského brankáře Milčakova?

„Dima chytal skvěle, byl to jeho zápas. Kluci se střídají v bráně, máme dva vyrovnané gólmany. Pro Rudu Pejchara (trenér gólmanů) je to pak takové příjemně těžké rozhodování, koho dát do brány, protože oba jsou velice kvalitní a drží nás. Dima to potvrdil, zasloužil si takový zápas.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:27. Baranka Hosté: 15:41. V. Němec, 62:22. Stach Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Hrbas, Baranka, Šidlík, de la Rose, Výtisk (A), Trška – Szturc (A), O. Roman, Tybor – Olesz (C), Lev, Schleiss – Dej, Mahbod, D. Květoň – Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal – Pytlík. Hosté: Milčakov (Frodl) – J. Kindl (A), Čerešňák, Allen, L. Kaňák, Pulpán, Vráblík – Kantner, Nedorost, Gulaš (C) – Stach, Kratěna, Indrák (A) – D. Kindl, Kracík, V. Němec – Straka, Kodýtek, Eberle – Preisinger. Rozhodčí Hodek, Kubičík – Kajínek, Zavřel Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 703 diváků