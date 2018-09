Američan Allen po šlágru se Spartou: Takové emoce jsem v Plzni ještě nezažil

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Plzeň - Sparta 2:3pp. Šlágr kola rozsekl v prodloužení Košťálek VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak chutnal první gól v české soutěži?

„Náramně. Jsem šťastný, že jsem pomohl dotáhnout zápas aspoň do prodloužení, ale samozřejmě bych byl šťastnější, kdybychom měli ten bod navíc.“

Tušil jste před zápasem, jaká rivalita vládne mezi Plzní a Spartou?

„Věděl jsem to. Upozorňovali mě, jak to mezi oběma týmy chodí. Do každého zápasu sice jdu stejně, ale věděl jsem, o co jde a od první chvíle bylo taky poznat, že duely obou týmů mají dlouhou historii.“

Bylo to vypjaté, jak jste čekal?

„Od prvního písknutí do toho všichni neskutečně šli, docházelo k soubojům a strkanicím u brány, takové emoce jsem tady v Plzni ještě nezažil.“

Plzeň - Sparta: Conor Allen tvrdou střelou vyrovnal na 2:2 720p 360p REKLAMA

Jaký dojem máte po třech zápasech z české extraligy?

„Že to je velmi dobrá soutěž. Rychlá, tvrdá, najde s v ní plno šikovných hráčů. Baví mě to hrát. Věřím, že prožijeme dobrou sezonu, máme kvalitní tým. Chci si to užít a snad se nám i něco povede uhrát.“

Přes porážku trenér chválil defenzivní hru, která se zlepšuje. Máte stejný pocit?

„Každý den, každý trénink a každý zápas se cítím líp. Jsme stále sehranější, a co se týče obrany, tu myslím, že máme velice silnou. Ve hře pět na pět byla naše hra v pořádku, proti Spartě jsme byli i lepší. Zápas jsme prohráli v přesilovkách, v souboji speciálních týmů.“

Plzeň - Sparta: Strakovu přihrávku zpoza brány zužitkoval Jan Eberle a poslal domácí do vedení, 1:0 720p 360p REKLAMA

Plzeň - Sparta: Košťálek tvrdou střelou ukončil prodloužení, 2:3 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17:52. Eberle, 45:38. Allen Hosté: 26:36. Kudrna, 43:40. Jarůšek, 63:36. Košťálek Sestavy Domácí: Frodl (Milčakov) – J. Kindl (A), Čerešňák, Allen, L. Kaňák, Pulpán, Vráblík – Kantner, Nedorost, Gulaš (C) – Stach, Kratěna, Indrák (A) – D. Kindl, Kracík, V. Němec – Straka, Kodýtek, Eberle – Preisinger. Hosté: Machovský (Honzík) – Piskáček (A), Delisle, Gregorc, Košťálek, Blain, Kalina, Tomáš Dvořák – Beran, Sill, Černoch – Říčka, P. Vrána (C), Jarůšek – Buchtele, Pech (A), Forman – Smejkal, Klimek, Kudrna. Rozhodčí Pešina, Petružálek – Lhotský, Klouček Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 6336 diváků