Brankář Hamerlík se vrací z Pardubic do Třince. Kváča míří do Motoru | iSport.cz

Třinecký brankář Peter Hamerlík se ohlíží za pukem, který mu zůstal za zády a Jaroslav Hlinka ho dorazil do sítě • Pavel Mazáč (Sport)

Zkušený slovenský brankář Peter Hamerlík se po měsíčním hostování v posledním týmu hokejové extraligy Pardubicích vrací do Třince. Vedoucí mužstvo tabulky naopak opouští Petr Kváča, který se vrací do prvoligových Českých Budějovic. Třinecký klub to uvedl na twitteru.