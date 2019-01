Rachůnek si dal nevídaný vlastňák. Třinečtí fandili puku, aby doklouzal | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:28. Polanský, 15:44. Svačina, 26:42. Roth, 62:17. Marcinko Hosté: 12:51. Kohout, 29:52. Flek, 37:29. Stloukal Sestavy Domácí: Hrubec (L. Daneček) – Krajíček (C), Gernát, D. Musil, Galvinš, Roth, M. Doudera – Hrňa, Marcinko, Roberts Bukarts – Martin Růžička (A), Cienciala, Dravecký – Svačina, Polanský, Adamský (A) – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski – Hladonik. Hosté: Bednář (Kuchař) – Šenkeřík, Plutnar, Kozák, Šafář, Podlipnik, M. Rohan (A), Kovačevič – Gorčík, Balán (A), T. Rachůnek – Lapšanský, R. Vlach, Stloukal – Kohout, Skuhravý (C), T. Mikúš – Flek, Gríger, O. Beránek. Rozhodčí Mrkva, Pražák – Ondráček, Špůr Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400) Návštěva 3 151 diváků

Prakticky stejně se před dvěma lety do vlastní brány trefil vítkovický Ondřej Roman. V zápase se Zlínem (2:4) také při avizovaném vyloučení přihrával na modrou. Jenže obránce se pohnul jinam a byl z toho vlastní gól.

Tomáš Rachůnek paradoxně napodobil staršího bratra Ivana. Tomu se ve sparťanském dresu ve čtvrtfinále 2013, shodou okolností také proti Třinci, povedl podobný kousek. Přihrávku při signalizovaném vyloučení nezkrotil Vladimír Sičák a byl z toho vlastní gól.

Co se teď stalo v Třinci? Tomáš Rachůnek zpoza třinecké brány přihrával do tutové šance Sebastianovi Gorčíkovi. Na pár metrů, viděl jej dobře. Jenže přihrával dost prudce, Gorčík puk minul a ten doklouzal až do vlastní brány. Ve 27. minutě tak Oceláři vedli 3:1. Sudí chvíli zkoumali, kdo se z Třineckých dotkl puku poslední. Gól nakonec připsali obránci Vladimíru Rothovi.

Třinec - Karlovy Vary: Vlastní gól hostů! Hráči Energie si srazili puk do prázdné branky, 3:1

Karlovarský brankář Jan Bednář, šestnáctiletý debutant v extralize, už byl v tu chvíli na střídačce. Zasáhnout nemohl. „Přijel jsem na střídačku, byl jsem zády do hřiště a najednou začali všichni křičet. Říkal jsem si, co se děje?“ nechápal Bednář.

Hlavou nevěřícně kroutil i třinecký útočník David Cienciala. „Přiznám se, že něco takového jsem ještě nezažil.“ Právě po jeho faulu vystartoval Bednář z brány. „Hned na ledě jsem jasně viděl, že puk směřuje do branky.“

Překvapený byl i jeho mnohem zkušenější spoluhráč Jiří Polanský (37 let). V elitní soutěži má odkrouceno sedmnáct sezon, ale rovněž podobnou situaci na vlastní kůži nezažil. „Pár let zpátky jsem tohle viděl v televizi, myslím, že v utkání Litvínova,“ zauvažoval Polanský. „Když jsme s klukama ze střídačky ten puk sledovali, viděli jsme, že míří do brány a fandili jsme mu. Aby tam i doklouzal. Paradoxně nás ale tenhle nejspíš i uspal. Nevím, co se s námi stalo, ale stav 3:1 už musíme udržet.“