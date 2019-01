Debut mladičkého Bednáře: akce ve vlaku i nevídaný vlastňák | iSport.cz

„Užil jsem si to moc, myslím, že to byla dobrá premiéra,“ hodnotil mladý gólman. Mladší při premiéře v lize byli pouze Petr Mrázek z Vítkovic (16 let a 45 dnů), Jakub Čech z Havířova (16 let a 68 dnů) a Milan Hnilička z Kladna (16 let a 90 dnů). „Že budu hrát jsem se dozvěděl už pondělí, měl jsem čas se připravit. Škoda, že jsme to nedotáhli do vítězného konce.

Premiéra v šestnácti letech a na ledě prvního Třinci, co se vám honilo hlavou?

„Že nemám co ztratit. I tím, že to byl první tým tabulky, mohli jsme jako mužstvo jenom překvapit. I bod, co jsme udělali, je dobrý.“

Prý jste cestoval vlakem a vyskytl se i jeden zádrhel, bylo to tak?

(usměje se) „Ano, měli jsme trip s juniorkou, v sobotu večer jsme se vraceli do Varů a v neděli ráno volal trenér, abych přijel do Ostravy. Novotňák (Filip Novotný) se zranil, tak jsem jel na vlak. Táta mi pomáhal dát v Chebu výstroj do vlaku a než stihl vystoupit, tak se vlak rozjel. Takže táta vystoupil v Mariánkách a pak jel zpátky.“

Nervózní jste z premiéry nebyl?

„Asi jsem nervózní byl, ale hrozně mi pomohli kluci. Jezdili za mnou, podporovali celý zápas, premiéru mi usnadnili.“

První třetina byla místy pořádné peklo z třinecké strany, měli patnáct střel na bránu. jak jste se cítil?

„Já takové zápasy mám rád. Když na mě jde víc střel. Je to rozhodně lepší, než jsou tři za třetinu a jen tam stojím.“

Tyčky jste měl dobře postavené, dvakrát vás zachránily...

(usměje se) „Štěstíčko k tomu patří. Bohužel celý tým momentálně štěstí moc nemá. Máme poslední zápasy smůlu a vrchol byl gól, co jsme si dali sami. Dokázali jsme to srovnat, akorát jedna chyba v prodloužení rozhodla.“

Co jste na vlastní gól říkal? Rachůnek při avizované výhodě zpoza brány přihrával, Gorčík promáchl a byl z toho gól do opuštěné brány.

„Já to ani neviděl, přijel jsem na střídačku, byl jsem zády do hřiště a najednou začali všichni křičet. Říkal jsem si, co se děje? Tak to už je vrchol smůly, řekl jsem si pak v duchu. Ani jsem neviděl, jak to projelo, protože jsem koukal na naši střídačku, ne do hřiště.“

Třinec - Karlovy Vary: Vlastní gól hostů! Hráči Energie si srazili puk do prázdné branky, 3:1

Elitní snajpr Martin Růžička vám ale gól nedal, byť pár šancí měl, potěší to?

„To nevím, když mi gól dali čtyři jiní kluci. Tak to nevnímám, gól je gól, ať už od kohokoliv. Z jakékoliv situace. Ani jsem jména hráčů moc nevnímal. Jen mě trenér upozorňoval právě na Růžičku, že to občas zkouší z rohů. Při jedné takové situaci jsem si stoupl k tyčce a trefilo mě to, naštěstí.“

Jak vám bylo poslední dvě minuty? Kdy měl Třinec závar a pak i Cienciala velkou šanci?

„Bylo to těžké. Skoro celou třetinu na mě nic nešlo, pak tam byl kolotoč. Naštěstí mě to nějak potrefovalo a byl aspoň bod.“

Vyčítáte si nějaký gól?

„Ani jsem o tom ještě nepřemýšlel, je brzo po zápase. Kouknu se na video a uvidíme, jak to trenéři zhodnotí.“

A co vám říkali po premiéře protihráči?

„Že jsem chytal dobře, gratulovali mi. Někteří se i ptali, kolik je mi let. Bylo to příjemné.“

SESTŘIH: Třinec - Karlovy Vary 4:3pp. Mladičký Bednář vychytal Energii bod

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:28. Polanský, 15:44. Svačina, 26:42. Roth, 62:17. Marcinko Hosté: 12:51. Kohout, 29:52. Flek, 37:29. Stloukal Sestavy Domácí: Hrubec (L. Daneček) – Krajíček (C), Gernát, D. Musil, Galvinš, Roth, M. Doudera – Hrňa, Marcinko, Roberts Bukarts – Martin Růžička (A), Cienciala, Dravecký – Svačina, Polanský, Adamský (A) – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski – Hladonik. Hosté: Bednář (Kuchař) – Šenkeřík, Plutnar, Kozák, Šafář, Podlipnik, M. Rohan (A), Kovačevič – Gorčík, Balán (A), T. Rachůnek – Lapšanský, R. Vlach, Stloukal – Kohout, Skuhravý (C), T. Mikúš – Flek, Gríger, O. Beránek. Rozhodčí Mrkva, Pražák – Ondráček, Špůr Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400) Návštěva 3 151 diváků