Zdráhal a Stránský rozjíždí zadrhnuté kariéry: Chválí tě? Ber to jako Pasta! | iSport.cz

Odmalička se v soutěžích potkávali s Davidem Pastrňákem, oba si s ním zahráli i v národních týmech do 18 a 20 let na mistrovství světa. Patrika Zdráhala a Šimona Stránského vůbec nepřekvapuje, jak havířovský rodák válí v NHL. Je pro ně inspirací. „Pasta byl vždycky dominantní,“ říká Zdráhal, který si v aktuální sezoně připsal prvních pět reprezentačních startů v prvním týmu. O dva roky mladší Stránský ho doplňuje: „Neskutečný talent.“

Patriku, na mistrovství světa do 18 let v roce 2013 jste vyhrál bodování českého týmu. Až za vámi byli Vrána, Pastrňák, Kaše, Zacha nebo Kämpf, kteří už jsou v NHL. Čím to, že oni do elitní soutěže proletěli a vy ne?

Zdráhal: „Těžko říct, pravda je, že osmnáctky i dvacítky se mi povedly. Třeba Kämpfík a Ondra Kaše tady hráli výborně v Chomutově, dostali příležitost jít v zámoří na farmu, svědčilo jim to. Jsou to výborní hokejisti, v hlavě to mají srovnané a jdou si za tím. Já tehdy možná ještě mohl zůstat v Kanadě a zabojovat o farmu, třeba by to taky vzalo jiný směr. Je to pryč, teď se zvedám ve Vítkovicích a uvidíme, co bude dál.“

Jak vzpomínáte na Davida Pastrňáka, se kterým jste si oba na šampionátech zahráli? V čem byl právě on výjimečný?

Zdráhal: „Pasta byl vždycky dominantní. Odmalička talent, stroj na góly a body. Co předvádí v NHL, je neskutečné. To samé i Kuba Vrána. Taky odmalička obrovský talent. Když s námi přišel na první osmnáctky, byl suverénně nejlepší. Obrovsky jim pomohlo Švédsko, tam se strašně zvedli.“

Stránský: „Já si Pastu pamatuju ještě z časů, kdy jsme v dorostu hráli proti Havířovu. A když jsme se dozvěděli, že hraje i Pasta, tak jsme si jen řekli ajajaj. Vodil puk, nikomu ho nepůjčil, udělal pět, šest bodů a bylo po zápase. A vlastně v tom jen pokračuje. Hokejem se už tehdy strašně bavil, je svůj. Pořád má dobrou náladu, neskutečný talent. Samozřejmě to není jen o talentu, dře. Pasta mě neskutečně baví. Když se dívám na highlighty z NHL, jak dává góly a nahrávky, je to nádhera. Navíc super kluk, na nic si nehraje.“

Může být i jeho povaha inspirativní? Že se hokejem vyloženě baví?

Stránský: „Může, ale každý jsme jiný. On je takhle přirozeně nastavený, někdo to prostě neumí. Můžeme to zkoušet, chovat se jako on, ale přirozené to nebude. Tedy ne u všech.“

Zdráhal: „Pravda je, že Pasta je v tomto flegmatik. Hokejem se baví a neřeší věci kolem. Nic ho nerozhodí. I v tom je jeho velká přednost. Je výborný hokejista a do toho má i skvělou hlavu. Nic ho netrápí, neřeší to a jde si za svým snem.“

Patriku, o vás vítkovický trenér Jakub Petr právě říkal, že jste se také zvednul tím, jak jste se přestal zbytečně stresovat. Je na tom něco?

Zdráhal: „Je to možné. V minulosti jsem se často zaobíral