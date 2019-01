Pešán: Will je skvělý gólman i člověk. Má školu od Jánka Lašáka | iSport.cz

Zkušený útočník Martin Erat se vrátil do sestavy Komety z marodky • Barbora Reichová / Sport

Jednička Liberce Roman Will likviduje soupeřovu střelu • Barbora Reichová / Sport

Inkasoval až půl minuty před koncem, Roman Will byl rozdílovým hráčem v duelu Komety s Libercem, který Bílí Tygři uzmuli 2:1 a potřetí v sezoně nad Brnem vyzráli. Mohl za to Will. „Podal fantastický výkon,“ ocenil kouč Filip Pešán hlavního strůjce tříbodového lupu.