SESTŘIHY: Plzeň skolila Oceláře, Kometa padla. Pardubice vyhrály 6:2! | iSport.cz

Divočinu ukočíroval Indián Milčakov

Plzeň nechala na střídačce brankáře Frodla, který udržel v předchozích dvou utkáních čisté konto, a měla v úvodních patnácti minutách navrch. Atraktivní hru přetavila v dvoubrankové vedení po přihrávkách od zadního mantinelu na volné hráče. Při první gólové akci si na pas Němce výborně sjel obránce Kaňák a z levého kruhu otevřel skóre. Ve druhém případě Hrubec zasáhl proti Kratěnovi, ale puk dorazil Kracík.

Domácí mohli také skórovat, po prvním inkasovaném gólu se v dalším střídání objevil Marcinko sám před Milčakovem, který výborně zasáhl betonem. Ale mohlo být s Oceláři i hůř, protože Plzeň byla nebezpečnější a vypracovala si více šancí.

Obraz hry se změnil s prvním gólem Třince. Musil střelou švihem překonal Milčakova, který měl zakrytý výhled. Další ránu Oceláři zasadili soupeři krátce po přestávce. Marcinko před brankou usměrnil v přesilové hře Růžičkovu přihrávku nad lapačku plzeňského brankáře.

Oceláři mohli dokonat obrat ve hře čtyři na čtyři. Marcinko i Doudera ale své šance zahodili a Straka z následného úniku precizně provedeným bekhendovým blafákem strhl opět vedení na stranu Plzně. O čtrnáct sekund později zastavila Presingerův pokus tyč a v dalším přečíslení Eberle trefil Hrubcovu hruď. Místo toho udeřilo na druhé straně. Roth naznačil střelu, objel vyjetého Milčakova, a i když zpoza branky už nezakončil, tak volný puk pohodlně doklepl Chmielewski do prázdné klece.

Zajímavý hokej se hrál i ve třetí třetině, ve které se jako první prosadila Plzeň. Straka dvakrát trefil tyč, od které se puk odrazil k Čerešňákovi, před nímž už zívala jen prázdná branka. Třinec ale opět vyrovnal, Cienciala zamířil přesně z mezikruží do horního růžku. Hosté se znovu ujali vedení dokonce v oslabení tečí Eberleho, ale Oceláři při závěrečné hře bez brankáře vyrovnali díky Růžičkovi.

V prodloužení měli gól na hokejce domácí Cienciala a hostující Gulaš, ale dramatický zápas rozuzlily až nájezdy. Hned v první sérii trefil třinecký Polanský tyč, zatímco Kratěna uspěl s forhendovou kličkou. Nikdo další se už neprosadil.

Ohlasy trenérů

Marek Zadina (Třinec): "Viděli jsme kvalitní, hodně rychlé utkání. Je škoda, že nám Plzeň odskočila na začátku zápasu na 0:2 a že jsme nedali gól navrch, když jsme vyrovnali. Museli jsme pořád dotahovat, protože jsme dělali jsme chyby v obraně, které bychom neměli dělat. Ale zase můžu pochválit tým za charakter, že se nevzdal a pořád makal. Také gól v závěru na 5:5 je pozitivum. Nájezdy jsou hop nebo trop a Plzeň je zvládla lépe."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Viděli jsme gólovou přestřelku a nevypadalo to, jakoby se setkaly dvě nejlepší obrany v extralize. Bylo to jak na houpačce. Chvíli jsme tahali za delší konec provazu my, chvíli domácí a marně vzpomínám, kdy jsme dostali pět branek. Trochu mě mrzí vývoj zápasu, kdy jsme čtyřikrát nebo pětkrát vedli a nechali si pokaždé vedení vzít. Ale každopádně před zápasem bychom dva body brali."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:25. D. Musil, 20:35. Marcinko, 36:21. Chmielewski, 50:20. Cienciala, 59:34. Martin Růžička Hosté: 06:59. L. Kaňák, 09:15. Kracík, 28:20. Straka, 45:51. Čerešňák, 54:32. Eberle, . Kratěna Sestavy Domácí: Hrubec (L. Daneček) – Krajíček (C), Gernát, D. Musil, Galvinš, Roth, M. Doudera, Matyáš – Hrňa, Marcinko, Roberts Bukarts – Martin Růžička (A), Cienciala, Dravecký – Svačina, Polanský, Adamský (A) – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski. Hosté: Miltchakov (Frodl) – Pulpán (A), Čerešňák, Allen, Jones, Vráblík, L. Kaňák, Kvasnička – Pour, Jan Kovář (A), Gulaš (C) – Straka, Kodýtek, Eberle – V. Němec, Kracík, Kratěna – Preisinger, Kantner. Rozhodčí Lacina, Pražák – Komárek, Hanzlík Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400) Návštěva 4 899 diváků

Dynamo ožilo v přesilovkách

Dynamo začalo zápas s útočnou chutí a v sedmé minutě se při přesilovce dostalo do vedení, když brankáře Lukáše ranou od mantinelu prostřelil Ihnacak. První třetina jinak moc šancí nepřinesla. Pardubice byly střelecky aktivnější, ale do velkých šancí je hostující obrana nepouštěla. Olomouc se rozjížděla hodně pomalu a pořádně zapnula až po přestávce.

V úvodu druhé části si Hanáci vynutili solidní tlak a v největší šanci Knotkova teč jen těsně minula branku. V kritické chvíli si ale pardubičtí trenéři vzali oddechový čas a tlak soupeře otupili. Navíc v 25. minutě si na Poulíčkův pas od zadního mantinelu najel Cardwell a zvýšil na 2:0. Také Olomouc si pomohla využitou přesilovkou a v polovině zápasu Knotek se štěstím procedil kotouč za Kloučka.

Pardubice oproti minulým zápasům dokázaly s protivníkem nadále držet krok a další velkou šanci Lukáš zneškodnil unikajícímu Machalovi. Domácí hráči se také výrazně zlepšili v přesilovkách, ve kterých byli o poznání nebezpečnější. Ve 38. minutě po pěkné kombinaci Hovorka prostřelil bezmocného Lukáše potřetí.

Podobný scénář se opakoval i ve 43. minutě, kdy Hovorka tentokrát pálil z mezikruží a na druhý pokus dostal kotouč do sítě. Za pouhých 23 vteřin se před brankou nejlépe zorientoval Perret a Dynamo vedlo už 5:1. Pohodu domácích nepoznamenalo ani snížení Jergla, který na zadní tyči doklepl hezkou přihrávku od Knotka.

Za další dvě střídání totiž po Perretově přihrávce vstřelil svou první branku v pardubickém dresu Horký a bylo to znovu o čtyři góly. Snaha Olomouce poté postupně opadala a Dynamo v poklidu "dokráčelo" k prvnímu vítězství v roce 2019. Obrovskou šanci navíc v oslabení zahodil Poulíček, přesto Pardubice vůbec poprvé v sezoně vyhrály o čtyři branky.

Ohlasy trenérů

Ladislav Lubina (Pardubice): "Chtěl bych především hráčům poděkovat za to, že vyplnili, co jsme si řekli a pokračovali v solidním výkonu, který jsme předvedli první dvě třetiny proti Třinci. Jsem přesvědčený o tom, že jsme jakékoliv vítězství nutně potřebovali. Doufám, že hráči budou i nadále věřit tomu, co děláme. Že jejich sebevědomí půjde nahoru a že nezůstaneme na dlouhou dobu jen u jednoho vítězství."

Zdeněk Moták (Olomouc): "Do utkání jsme velice špatně vstoupili a pak se to s námi táhlo víceméně celý zápas. Měli jsme jen pár záblesků kvalitní hry a možností ohrožení domácí branky. Nic se nám nedařil. Inkasovali jsme v přesilovkách soupeře i při hře pět na pět, takže všechno špatně. Musím říci, že domácí hráli velice dobře a zaslouží si gratulaci."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:40. Ihnačák, 24:25. Cardwell, 37:48. Hovorka, 42:11. Hovorka, 42:34. Perret, 50:45. L. Horký Hosté: 29:23. J. Knotek, 49:27. Jergl Sestavy Domácí: Klouček (Kacetl) – Budík, Eklund, Schaus, Mikuš, Cardwell, Děrvuk, Porseland – Hovorka, Marosz, Rolinek – Machala, Ihnačák, Poulíček – L. Horký, Mandát, Perret – Koffer, Dušek, Machač. Hosté: Lukáš (Brož) – Vyrůbalík, Jaroměřský, J. Galvas, Ondrušek, Rutar, Švrček – Jergl, J. Knotek, Ostřížek – Irgl, Strapáč, Burian – V. Tomeček, Kolouch, Handl – Mráz, Skladaný, Laš. Rozhodčí Kubičík, Sýkora – Malý, Pešek Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA Návštěva 5614 diváků

Pech zařídil Pražanům 7. místo

Vstup do utkání vyšel lépe Spartě, která se ujala ve třetí minutě vedení. Po kombinaci se Smejkalem otevřel skóre obránce Blain. Pražané se pak ubránili při Pechově trestu s domácí odolali při Jurčíkově pobytu na trestné lavici.

Sedláček zůstal neprůstřelný i ve druhém oslabení Sparty po Beranově faulu. Sparta podruhé udeřila 53 sekund před koncem první třetině při signalizované výhodě. Janus ještě stihl zabránit ve skórování Formanovi, ale Vránovu dorážku doklepl za brankovou čáru Pech.

V úvodu druhé části mohl zvýšit v přečíslení opět Pech, ale Janus zasáhl. Ve 26. minutě po Vránově pokusu odpálil puk z brankoviště Lukeš. Domácí odolali i při Ščotkově trestu. Odpovědět se snažil v polovině utkání Jurčík, který v 38. minutě neuspěl ani při Pechově vyloučení. Přesilovku nakonec využil tečí Graborenkovy střely kapitán Trávníček.

V úvodu závěrečného dějství nezužitkovali domácí přesilovku při Dvořákově trestu. Pražané drželi náskok a navíc byli i nebezpeční. V 54. minutě po rychlém protiútoku zvýšil z pozice mezi kruhy Klimek, který necelé tři minuty před koncem při power play do prázdné branky také dovršil výsledek.

Sparta se díky třem cenným bodům katapultovala na sedmé místo tabulky.

Ohlasy trenérů

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Do utkání jsme nevstoupili dobře. Nabídli jsme v první třetině Spartě dvě branky svými chybami. Jednou v obranném pásmu a pak jsme při signalizované výhodě dvakrát propadli. V první třetině jsme nehráli dobře, ale ve druhé třetině jsme do toho vstoupili trošku lépe. Vyústilo to v kontaktní gól, ale ve třetí třetině už si to Sparta pohlídala. Vypadl nám z přesilovkové formace Franta Lukeš, který odstoupil vinou drobnějšího zranění, a naše úderná síla už pak nebyla taková. Nedokážeme si vysvětlit, že na hřištích soupeřů se nám daří více než doma."

Uwe Krupp (Sparta): "Byl to velmi dobrý zápas. Oba týmy na to vlétly hned po příchodu z šatny a pro nás byl velmi důležitý první gól. Na konci první třetiny se nám podařilo přidat druhou branku, což bylo také klíčové. Ve druhé třetině se Litvínov dostal zpátky do hry a my jsme tam měli pár vyloučení. Odvedli jsme ale velice dobrou práci v oslabení. Třetí třetina byla o tom, abychom se drželi naší taktiky, dobře forčekovali a dostávali se do brejků. To se nám dařilo. Mám velkou radost, že máme tři body."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 39:12. Trávníček Hosté: 03:20. Blain, 19:07. Pech, 53:24. Klimek, 57:09. Klimek Sestavy Domácí: Janus (Petrásek) – Trončinský, Ščotka, Graborenko, L. Doudera, Suchánek, Baránek, Březák – Válek, V. Hübl (A), F. Lukeš – Petružálek (A), M. Hanzl, Trávníček (C) – Kašpar, Svoboda, Helt – Jícha, M. Havelka, Jurčík. Hosté: J. Sedláček (Machovský) – Blain, Kalina, Piskáček, Delisle, Tomáš Dvořák, Košťálek, de la Rose – Buchtele, Klimek (A), Forman – Klíma, P. Vrána (C), Kudrna – Jarůšek, Pech (A), Rousek – Smejkal, Sill, Beran. Rozhodčí Hejduk, Mrkva – Gebauer, Lederer Stadion ZS I.Hlinky Litvínov Návštěva 6 011 diváků

Pirátský obrat rozjel Buchtela

Domácí začali důležitý souboj s tabulkovým sousedem aktivněji, ale až na nebezpečnou bekhendovou střelu Beránka si v úvodní třetině větší brankovou šanci nevytvořila. Hosté postupně srovnali s Energií krok, ale ani jim se nepodařilo gólmana soupeře výrazněji ohrozit.

Severočeši ve druhé třetině přidali a začali Karlovy Vary přehrávat, z čehož vyplynuly i brankové příležitosti. Největší si vytvořili Dietz s Marjamäkim, ale finský útočník nedokázal dopravit puk za již překonaného Novotného.

Otevřít skóre mohl v polovině zápasu Tomica, samostatný únik však v oslabení neproměnil. Tlak Pirátů otupila série vyloučení, ve kterých ale Kohout jen nastřelil tyč a Rachůnkovu střelu lapačkou vytěsnil Peters mimo branku.

Účet zápasu nakonec otevřel Lapšanský, který si ve 35. minutě nabruslil až před hostujícího gólmana a protisměrnou kličkou potěšil karlovarské publikum.

V závěrečné třetině předvedli Chomutovští dokonalý obrat. Ve 46. minutě vyrovnal Buchtela, který z bezprostřední blízkosti procedil puk pod Novotného betony. O dvě minuty později se při rychlém protiútoku po nahrávce Havla prosadil Koblasa.

Opaření Energetici opět při navlas stejné situaci inkasovali v 50. minutě, Novotného tentokráte překonal Sklenář. Domácí dokázali ještě zásluhou Beránka snížit, k vyrovnání jim ale nepomohla ani následná minutová power play.

Ohlas trenérů

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Věděli jsme, jak těžké utkání nás čeká. Myslím, že do utkání se nám podařilo dobře vstoupit, měli jsme lepší pohyb a vytvořili jsme si převahu, kterou jsme však nevyužili. Od druhé třetiny se projevila naše psychická nepohoda, kdy jsme zbytečně kazili hru na kotouči a dali jsme hostům šanci vrátit se do zápasu. Vytvořili si několik příležitostí, ve kterých nás podržel Filip Novotný. I přesto se nám podařilo vstřelit první branku a zápas jsme měli ve svých rukou. Utkání se zlomilo naší nešťastnou bulí, následující pětiminutovou pasáž jsme nezvládli v hlavě a nechali jsme hosty odskočit. Hráči nechali na ledě všechno, možná zde byla až přílišná snaha. Musíme se trochu uklidnit a vrátit se k hokeji, který jsme praktikovali, když jsme body dělali. Musíme zvednout hlavy a dále pracovat, máme to dále ve svých rukách."

Jan Šťastný (Chomutov): "Předpokládali jsme, že to bude hodně bojovné utkání a moc krásy nepřinese. Víceméně utkání i v tom duchu probíhalo. Musím říci, že po páteční hře, kdy jsme nehráli vůbec dobře, proběhl v kabině mítink a nějaké věci jsme si vyříkali. Věděli jsme o co dnes hrajeme. Všichni hráči do toho dali všechno. Myslím, že jsme měli i místy herní převahu. Škoda, že jsme v těchto pasážích nedokázali vstřelit branku. I za stavu 0:1 jsme věřili, že jsme schopni bodovat, protože jsme nebyli horším týmem."

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 34:54. Lapšanský, 58:39. O. Beránek Hosté: 45:11. Buchtela, 47:42. Koblasa, 49:17. Sklenář Sestavy Domácí: F. Novotný (Kuchař) – Šenkeřík, Plutnar, M. Rohan, Sičák (A), Kovačevič, Kozák, Šafář – T. Rachůnek, Gríger, Flek – T. Mikúš, R. Vlach, O. Beránek – J. Černý, Skuhravý (C), Kohout – Lapšanský, Balán (A), Gorčík. Hosté: Peters (Pavlát) – Jank, Flemming, Trefný, Knot, Dietz, Valach, Buchtela – Marjamäki, V. Růžička (A), T. Svoboda – Raška, Sklenář, J. Stránský – Tomica (C), Vantuch, Duda – Koblasa, Huml (A), J. Havel. Rozhodčí Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 3822 diváků

Zvedající se Kašík podusil Bruslaře

Do prvních větších šancí se přitom dostali hosté. Nejprve nabídku samostatného úniku nevyužil Bernad, načež střela Šťastného skončila na tyčce. A když Bruslaři nevyužili ani přesilovou hru, z gólu mohli radovat domácí. V 9. minutě jim zajistil vedení Kulda.

Zlínu se vydařil vstup do druhé třetiny a ve 23. minutě jejich náskok zvýšil Fryšara, který se štěstím úspěšně zakončil svou akci. Nejprve střílel vedle, následně ale překonal Krošelje poté, co objel branku.

Za další tři minuty už domácí vedli 3:0. Při přesilovce Krošelj podcenil Šlahařovu dorážku, čímž pro mladoboleslavského brankáře zápas skončil. Ve zbytku třetiny se Bruslaři snažili alespoň snížit, k většímu ohrožení Kašíkovy branky se ale nedostali.

To se jim začalo dařit ve třetí dvacetiminutovce, kdy Kašíka překonal ve 46. minutě Žejdl a připravil jej o možné premiérové čisté konto. Vzápětí mohli hosté zápas zdramatizovat ještě více, Popelkovo vyloučení ale nepotrestali.

V 58. minutě Středočeši při další početní výhodě odvolali i brankáře a při hře šest na čtyři měl dobrou pozici Šťastný, Kašíka ale nepřekonal. Následně snadnou nahrávku na modré čáře pokazil Kotvan, načež chyboval s pukem i Klepiš, čehož k definitivnímu rozhodnutí zápasu využil střelou do opuštěné branky Ondráček.

Ohlasy trenérů

Martin Hamrlík (Zlín): "Pomohl nám první gól, trochu jsme se uklidnili, neboť Boleslav měla v úvodu náznaky šancí. Hrála aktivně, rychle napadala. Díky Kašíkovi jsme dlouho vydrželi hrát s nulou. Před třetí třetinou jsme nabádali hráče, že musíme hrát aktivně, ale nešlo to. Byli jsme moc zalezlí a nemohli jsme se dostat z tlaku. Naštěstí z toho padl jen jeden gól. Jsou to pro nás zlaté tři body. I když nás soupeř přestřílel, hráli jsme dobře."

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Nevstoupili jsme do toho zápasu špatně, jenže po individuální chybě jsme dostali gól. Poté jsme tahali za kratší konec, s druhými třetinami máme dlouhodobě potíže. Prohráli jsme v nich už spoustu zápasů. Ve třetí části jsme se ještě nadechli vstřeleným gólem, ale to bylo všechno. Zasloužená výhra domácích."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:15. E. Kulda, 22:22. Fryšara, 25:28. Šlahař, 58:33. J. Ondráček Hosté: 45:40. Žejdl Sestavy Domácí: Kašík (Štůrala) – Freibergs, Nosek (A), Žižka (C), Řezníček, Ferenc, Valenta, Gazda – Kubiš (A), Fořt, J. Ondráček – Lakatoš, P. Sedláček, E. Kulda – Popelka, Fryšara, Šlahař – Herman, Honejsek, Okál. Hosté: Krošelj (26. Kantor) – Bernad, Němeček, Kotvan, Pláněk, Dlapa, Kurka, Eminger – Vondrka (C), Klepiš (A), Flynn – Pabiška, Žejdl, Šťastný – Najman, P. Musil, Látal – Grim, T. Knotek, P. Kousal. Rozhodčí Antonín Jeřábek, Pavel Obadal – Milan Kis, Lukáš Rampír Stadion Zimní stadion Luďka Čajky Návštěva 4381 diváků

Kometu srazil k zemi Krenželok

Do domácí sestavy se vrátil po krátkém zdravotní pauze Martin Erat a hned při prvním střídání se dostal do slibné střelecké příležitosti. Willa ale nepřekonal. Úvodní minuty však patřily hostům, kteří aktivně napadali Kometu, dobře bruslili, svoji převahu ale nedokázali využít.

Brňané totiž dobře bránili prostor před Vejmelkou, který byl narušen jen jednou, když se v deváté minutě dostal do sólového nájezdu Kvapil, nejproduktivnější hráč soutěže ale Vejmelku nepřekonal.

Kometa postupně srovnala tempo hry, ve zbývajícím čase prvního dějství získala půdu pod nohama zvýšeným důrazem a těsně před přestávkou měla i velkou příležitost otevřít skóre. Ani Zaťovič však na Willa nevyzrál.

Zatímco po pěkných hokejových akcích gól nepadl, měnilo se skóre po celkem nevinném obkroužení Vejmelkovy branky, kdy Ordoš o výstroj brněnského gólmana dal první gól utkání.

Další změny do statistik mohla nabídnout liberecká přesilovka, v ní trefil Kvapil břevno. Will poté "čaroval" při nájezdu elitního brněnského dua, Zaťovič nahrál ideálně Muellerovi, americký útočník ale vyrovnat nedokázal. Naopak krátce po vypršení brněnského trestu zužitkovali hosté rychlou kombinací v druhý gól, o který se postaral Krenželok.

Ve třetí třetině se domácí snažili zápas zdramatizovat, Liberec ale hrál aktivně ve středním pásmu a Kometu do souvislejšího tlaku nepustil. Snížil se Brnu podařilo až při závěrečné power play, gól Muellera ale přišel už pozdě. Na vyrovnání již Kometa neměla čas.

Ohlasy trenérů

Kamil Pokorný (Kometa): "Bylo to hodně bojovné utkání, soupeř hrál svoji typickou hru, dnes ještě možná více založenou na obraně. Když jsme se dostali do vyložených šancí, tak jsme gól nedali. Soupeř dal první gól hodně šťastně, sebevědomí na naší straně tak nebylo na patřičné úrovni. Bylo tam na naší straně hodně vyloučených, bere to čas, bere to výkon. Zahodili jsme dvě tutovky, náš gól v power play přišel pozdě a nezbývá mi než soupeři pogratulovat k vítězství."

Filip Pešán (Liberec): "Odehráli jsme zde bojovné a těžké utkání s velmi kvalitním soupeřem. Byli jsme celý zápas trpěliví, dali jsme takové ty škaredé góly, které v podobných zápasech padají. Vyzvednout musím vynikající výkon brankáře Willa. Myslím si, že za bojovnost a organizovanou hru si odvážíme do Liberce tři zasloužené body."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 59:31. Mueller Hosté: 21:23. Ordoš, 28:52. L. Krenželok Sestavy Domácí: Vejmelka (Dostál) – Baranka, O. Němec (A), Gulaši, Štencel, Malec, Bartejs, Barinka – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Hruška, Plekanec, M. Erat – Dočekal, L. Čermák (C), Vondráček – Mallet, Kusko, Köhler. Hosté: Will (Schwarz) – Derner, Stříteský, Šmíd (A), T. Hanousek, Ševc, Doherty, Maier – Birner, L. Hudáček, Lenc – M. Kvapil, Filippi, Valský – L. Krenželok, P. Jelínek (C), Ordoš (A) – J. Vlach, Redenbach, M. Zachar. Rozhodčí Hradil, R. Svoboda – Lhotský, J. Svoboda. Stadion DRFG arena Návštěva 7431 diváků

Mountfield ukončil Ostravanům sérii

V úvodu se hrálo bez větších šanci a až v páté minutě se dostal do dobré střelecké pozice hostující Tybor, ale Pavelka byl na místě. O další nebezpečnou situaci se opět odstupem času postaral vítkovický Lev, na druhé straně zahrozili Paulovič a Lessio. Ve 14. minutě mohl dostat do vedení Ostravany Schleiss, jehož střela zamířila do horní tyče.

Bartošák si vzápětí poradil s možností Miškáře, který se snažil puk zasunout po objetí branky. V 15. minutě se už Mountfield radoval. Rákos využil clony před Bartošákem a překvapil jej nahozením od modré čáry.

Domácí se na přelomu první a druhé části ubránili při Cingelově čtyřminutovém trestu a ve 22. minutě mohl zvýšit Bičevskis, ale sám před vítkovickým gólmanem neuspěl. Při Szturcově vyloučení si Bartošák poradil i se střelami Vincoura a Zámorského.

Za Ostravany zahrozil Stránský. Při Nedomlelově pobytu na trestné lavici se hosté neprosadili a šanci pak měl v oslabení při Výtiskově vyloučení Szturc. Využít výhodu se pak nepodařilo Paulovičkovi.

Zdráhalův faul ve 33. minutě ale už bleskově po čtyřech vteřinách potrestal tvrdou a přesnou ránou od modré čáry Filip Pavlík. Další možnost domácích měl Kukumberg. Snížit mohl v 36. minutě z dorážky Kucsera, který se prosadil až 21 sekund před koncem druhé části. Při hře čtyř proti čtyřem se po Chalupově chybě trefil z levého kruhu.

Ve třetí třetině nedotáhl úspěšně průnik Lessio. Při vyloučení Bičevskise si Pavelka poradil s Oleszovou ránou. Ve 49. minutě pomohla hostům tyč po ráně Filipa Pavlíka při Tyborově trestu.

Vítkovice nevyužily k vyrovnání ani výhodu při Nedomlelově trestu a v 56. minutě tak pojistili výhru domácí. Lessio obral o puk Krenželoka a v úniku překonal Bartošáka. Hosté navíc závěr zápasu dohrávali v oslabení.

Vítkovické mužstvo prohrálo po čtyřech vítězství v řadě.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:58. Rákos, 32:05. F. Pavlík, 55:46. Lessio Hosté: 39:39. Kucsera Sestavy Domácí: J. Pavelka (Maxwell) – Zámorský, Linhart (A), Graňák (C), Cibulskis, F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel – Smoleňák, Koukal, M. Chalupa – Vincour, Cingel, Lessio – Paulovič, Bičevskis, Miškář – Vopelka, Kukumberg, Rákos (A). Hosté: Bartošák (Dolejš) – D. Krenželok, Výtisk (A), Gregorc, Šidlík, Trška, Mrázek, Černý – Dej, Lev, Olesz (C) – Tybor, O. Roman, D. Květoň – Szturc (A), Poletín, Kucsera – P. Zdráhal, Š. Stránský, Schleiss. Rozhodčí Petružálek, Pešina – Ondráček, Špůr Stadion ČPP Aréna Návštěva 4830 diváků