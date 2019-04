Chomutovský kouč: Majitele nechci hodnotit... A co říká o faktoru Jágr? | iSport.cz

Karty jsou rozdané jasně. Do konce baráže zbývají tři zápasy, Rytíři mají náskok osmi bodů. Ve hře je jich už jenom devět. Takže Jágrovi a spol. zbývá vyválčit ve třech duelech dva body. Nebo jeden ve vzájemném zápase s Chomutovem.

Jak byste po porážce s Pardubicemi popsal vaši situaci?

„Víceméně jsme si podepsali ortel a de facto padáme z extraligy. Kladno doma s Budějovicemi vyhrálo a jsou tři zápasy do konce. Nevím, co by se muselo stát, aby si to neuhráli. Je to realita a obraz celé sezony.“

I ten poslední zápas, v němž jste přišli o vedení 3:1?

„Určitě. Celá sezona byla od začátku až do konce kostrbatá. Nechci se na nic vymlouvat, ale když se nám to podařilo nějakým způsobem nakopnout, tak vždycky přišla nějaká facka. Chystali jsme se na baráž, že potrénujeme, ale přišla kauza tatarák... Věcí za sezonu bylo tolik, že je to až neuvěřitelné. Osobně jsem se s tím nikdy nesetkal. Je to strašné zklamání.“

Myslíte si, že kdyby se téměř celý tým nenakazil salmonelou, bylo by to jiné?

„Věřím, že kdybychom měli týden před baráží na to, abychom se připravili a potrénovali, tak bychom vypadali trošičku jinak. Bohužel se to stalo a my to sportovně nezvládli. Mrzí nás to, udělali jsme maximum. Prostě to nestačilo.

I na vás je vidět, kolik vás to stálo psychickým sil.

„Na to, kolik mi je let, tak se teď cítím tak o dvacet více. Psychicky a celkově jsme všichni hodně dole.“

Jak je těžké najít motivaci do zbytku sezony?

„Pořád jsme profíci, máme tady smlouvy a stále máme pár fanoušků, které hokej baví. Je tady spousta mladých kluků z Chomutova, parádní mládež a musím říct, že za tyhle kluky se sluší a patří dohrát sezonu důstojně. Pak je třeba za ní udělat tlustou čáru a říct si, jak postupovat dále. Jsem přesvědčený, že Chomutov si extraligu zaslouží.“

Jaká je odezva od majitelů?

„Nechal bych to bez komentáře.“

Veřejně se k tomu nevyjadřují, nebyla chyba i z jejich strany, že hráčům nebyli schopní během baráže vyslat jasný vzkaz? Celá sezona byla turbulentní, zpožďovaly se výplaty…

„Hrozně rád bych na to odpověděl. Ale myslím si, že já nejsem ten, který by to měl nějakým způsobem hodnotit. Jsem tady v pozici asistenta trenéra a manažera mládeže. Měl jsem na starosti akademii a juniory, to je moje práce. Jak jsme ji zvládli, to musí hodnotit jiní.“

Máte obavy o budoucnost hokeje v Chomutově?

„Nechtěl bych se pouštět do nějakých věcí. Podle mě je důležité, aby lidi, které hokej tady zajímá, pracovali na 150 procent a pokusili se právě kvůli mládeži a nadějným juniorům o to, aby zde hokej pokračoval na nejvyšší úrovni.“

Může to klubu pomoct o očistě? A restartu?

„Vždycky se říká, že když spadnete úplně na zadek, tak se můžete odrazit jen nahoru. Doufám, že se tohle pravidlo potvrdí i v Chomutově.“

Našel byste v celé sezoně nějaký zlomový moment?

„V sezoně jsme se tahali s Karlovými Vary. V jednu chvíli jsme ztráceli až devatenáct bodů, potom jsme se dotáhli, měli jsme je doma, ale nezvládli jsme to. U nich taky ne. V baráži podle mě rozhodl zápas na Kladně, kde jsme vedli 3:0 a utkání jsme ztratili. Kdybychom to dotáhli do úspěšného konce, tak věřím, že doma by to s ním bylo úplně jiné. My jsme byli pod obrovským tlakem. Hrozně jsme chtěli. Ale faktor Jágr je neuvěřitelný. Ve 47 letech… On je rozdílový hráč. Myslím si, že je to na knížku. Taková legenda se vrátí na Kladno a v pozici majitele, rozdílového hráče a řekl bych i trenéra, mu mužstvo šlape. Proto jsou asi zaslouženě tam, kde jsou.“

