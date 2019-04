Vyšťavený Rolinek: Nechtěl jsem být u sestupu! Měli jsme stažený zadek | iSport.cz

Takže co na to říkáte?

„Je super, že jsme to zvládli. Máme radost. Nechtěli jsme dopustit, aby takové hokejové město přišlo o extraligu. Klobouk dolů před klukama. I když je pravda, že v některých utkáních jsme byli horší. Ale počítají se body, vyválčili jsme to v devíti zápasech.“

Předtím v Kladně i teď jste otočili zápasu ze stavu 1:3…

„V našich hlavách to bylo stejné jako první dvě třetiny v Kladně. Že se nic nemůže stát, že jsme dobří a nemůžeme prohrát. Dá se říct, že jsme byli na hrušce. Byl to od nás laxní přístup, mentálně jsme nebyli připravení na začátek. I teď jsme prohrávali, byl to divoký zápas. Z naší strany divný. I když jsme vedli, nehráli jsme zodpovědně, pořád tam byl červíček, že o to můžeme přijít.“

Čím to, že jste v baráži začali vyhrávat? Po strašidelné základní části i play out?

„Mám na to svůj názor… Když to tady narychlo v emocích po vítězném zápase zhodnotím, tak si myslím, že jsme měli stažený zadek, všichni hráči jsme se báli, že o extraligu můžeme přijít. Není sranda vědět dva měsíce, že jdete do baráže. Všichni říkali, že jsme měli čas se na to připravovat, ale ono nejde všechno prohrávat a pak najednou lusknout prstem a vyhrávat… Z toho jsme měli strach. Musím ale říct, že jak se počítá Radegast index, obětavost v týmu, tak to jsme předváděli od prvního zápasu.“

Je na vás vidět velká únava.

„Pro mě obrovská. I pro Petra Sýkoru. Na ledě jsme to odválčili… Teď je to neskutečný pocit. Nedá se to srovnávat. Play off je krásná věc, ale tohle je boj o přežití celého klubu. I fanoušků.“

Kolik vás to stálo sil?

„Hlavně psychických hrozně moc. Jinak je člověk zvyklý na nějakou zátěž, odehrál jsem i mezinárodní zápasy. Ale hlava dostala zabrat. Nebylo jednoduché se na každý zápas připravit. I když jsme měli nějaký náskok, pořád se bojíte, že o to můžete přijít lousknutím prstu. Můžete prohrát jeden dva zápasy a může se všechno srovnat. Takže bojíte se pořád. Prakticky celou baráž.“

Kdy jste z týmu dostal pocit, že se naučil vyhrávat?

„Jak už jsem říkal, není sranda prohrávat a pak najednou si myslet, že v baráži to půjde. Ono se nám to povedlo, ale měl jsem z toho obrovskou hrůzu. Víte, že máte čas, že jdete do baráže, ale prohráváte zápasy, hlavu máte dole. Hádáte se v kabině, abyste to nastartovali. Člověk to zkouší po dobrém, po zlém. Nic nefunguje. Takže kde se to vzalo? Z toho, že jsme měli stažený zadek a od prvního zápasu jsme se báli, že může přijít neštěstí pro tým, pro celé město. Že můžeme o extraligu přijít. Hráli jsme tedy týmově. To bylo vidět. Nikdo nevyčníval, jedna lajna nebo jeden hráč. Všichni bojovali, bránili. Poctivě jsme to odehráli.“

Takže bylo nejtěžší vyladit kabinu?

„Hodně těžké. I hráči se v sezoně měnili, hodně se jich protočilo. Zkoušelo se to nastartovat, hledal se nějaký záchytný bod, od čeho se zvedneme. Nám se vůbec nedařilo. Ani v play out. I s týmy, kterým o nic nešlo, jsme prohrávali. Protože hráli hokej. My jsme se o to taky snažili, ale nešlo to. Znovu teď v emocích přiznávám, že jsme měli stažený zadek a báli jsme se o to. Na nějakou delší analýzu je ale čas. Můžu si to rozmyslet a potom vám to říct.“ (usměje se)

Pomohl vám hned první zápas, kdy jste porazili Budějovice?

„Ano. I potom utkání na Kladně. I když jsme byli horší, soupeř nás přehrál, měl šance. Ale vyhráli jsme 5:0. Tyhle zápasy nám vlévaly pozitivní emoce do týmu, do každého hráče. Začali jsme si věřit, i v oslabení jsme hráli výborně, až tedy do dnešního zápasu. Nedostávali jsme při nich góly, hráli jsme obětavě. Najednou nám to začalo vycházet. Když jsme všichni byli připravení na zápas emocemi, nažhavení, tak se nám dařilo.“

Nemáte pocit, že kdybyste v základní části hráli jako v baráži, tak byste se jí vyhnuli?

„Nevím, nevím… Celá sezona byla divná. Takže to se nedá říct. Kdyby… To nechci říkat. Celá sezona byla plná přešlapů, divných kroků. Všechno od února směřovalo k tomu, že jdeme do baráže.“

Dají se nějak porovnat obě baráže? Současnou a tu před dvěma lety?

„Tehdy jsme hráli do posledního utkání, tentokrát je to hotové po devíti utkáních, navíc jsme měli náskok. Ale já měl o to víc stažený zadek, protože jsem věděl, že stát se může cokoliv. Může se jednou prohrát, a hned jsme na tom špatně. Takže to nechci srovnávat. Obě dvě baráže byly psychicky náročné. Jsem psychicky totálně vyždímaný. Vyčerpaný.“

O kolik let zestárnul?

„Jsem ještě celkem mladý, cítil jsem se tak. Ale nevím… O hodně. Uvidíme, co bude příští sezonu, jak se to tady postaví. Jak to bude vypadat.“

Byl jste kapitán mistrů světa v roce 2010. A dvakrát v baráži. Co pro vás bylo těžší?

„Těžká otázka. Ale můžu vám říct, že jednodušší bylo mistrovství světa. Bylo to na jeden zápas, v něm se může stát cokoliv, což nám se na šampionátu povedlo. I ve finále jsme překvapili a vyšlo to. Tady člověk musel být tři čtyři týdny nažhavený, nachystaný. Od prvního střídání. Tam to bylo o třech zápasech, od čtvrtfinále dál. V baráži to byla obrovská zodpovědnost. Já si toho na sebe nakládám asi moc, ale nechtěl jsem být u toho, že jsem podepsaný u toho, že se spadne. V takovém hokejovém městě…“

Jak najdete motivace do zbývajících tří barážových zápasů?

„Uvidíme, jakou trenér postaví sestavu. Teď už hlavně nedostat příděly, odehrát to slušně.