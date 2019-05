Hlinka ukončil kariéru. Ve Spartě však pokračuje jako sportovní manažer | iSport.cz

Nový majitel Karel Pražák. Nová generální ředitelka klubu Barbora Snopková Haberová. Nový sportovní ředitel Petr Ton. A tím změny ve Spartě nekončí. Dnes klub oznámil, že hráčskou kariéru definitivně ukončil Jaroslav Hlinka, který se však z kabiny přesune rovnou o patro výš do kanceláře holešovické arény. Stane se sportovním manažerem.

Zatím není jasné, jak si funkce s Tonem rozdělí. „Jsem moc rád, že mě Petr oslovil, a mohu pokračovat nadále ve Spartě. Už během své kariéry jsem se sem rád vracel, je to můj domov. Vždyť jsem tu strávil bez pár let doslova celý život,“ usmívá se Hlinka.

Síly tak spojí dvě z největších legend Pražanů. Ton je nejlepší střelec historie Sparty, Hlinka zase drží těžko překonatelný rekord v produktivitě. Oba spolu léta váleli v jednom útoku. „S Petrem si rozumíme i po lidské stránce. Věřím, že nám to bude v kanceláři klapat podobně jako na ledě,“ dodává.

Podobně se na spolupráci těší i Ton. „V mé pozici mi bude dobrým oponentem, na druhou stranu máme podobný pohled na směřování klubu a stejný cíl. Rozuměli jsme si na ledě a věřím, že se tato spolupráce přenese i do vedení sportovního úseku klubu. Oba vidíme, co by se mělo zlepšit, a věříme, že se nám naše myšlenky a vize podaří přenést na hráče a dosáhneme dobrých výsledků,“ říká.

🤝 | Nejefektivnější útočné duo v historii Sparty je opět pohromadě! JAROSLAV HLINKA se přidává ke sportovnímu řediteli Petru Tonovi na pozici sportovního manažera! 💙💛❤️

📰 Více na webu: https://t.co/N0FZSLOxWu pic.twitter.com/6qaXX2aBBL — HC Sparta Praha (@HCSpartaPraha) May 31, 2019

Hlinka získal se Spartou čtyřikrát mistrovský titul v letech 2000, 2002, 2006 a 2007. Je klubovým rekordmanem s 718 body a 473 asistencemi z 833 zápasů.Poslední zápas sehrál Hlinka 15. března, kdy Sparta podlehla doma v O2 areně Vítkovicím 1:5 a prohrála sérii předkola play off 1:3. Celkem v sezoně v extralize nastoupil k devíti duelům včetně play off a připsal si tři body za dvě branky a jednu asistenci.

Dvakrát skóroval v utkání závěrečného 52. kola základní části, v kterém se Sparta díky domácí výhře 5:2 nad Libercem dostala do předkola. Za Vrchlabí odehrál osm zápasů a zaznamenal gól a šest přihrávek.

V extralize sehrál dohromady 847 zápasů a nasbíral 726 bodů za 249 branek a 477 asistencí. S výjimkou krátkého působení v sezoně 2011/12, kdy sehrál 13 utkání za Plzeň s bilancí 4+4, hrál v domácí nejvyšší soutěži v dresu Sparty. S ní získal také dvakrát stříbro a třikrát bronz.

Během kariéry působil také v Klotenu, v Kazani, v Coloradu a Linköpingu. V NHL v sezoně 2007/08 nastoupil v 64 duelech a připsal si 28 bodů za osm branek a 20 asistencí. V jednom utkání play off nebodoval.

V české reprezentaci sehrál 146 utkání a vstřelil 29 branek. Vedle titulu z roku 2001 z Německa má ve sbírce i stříbro z roku 2006 z Rigy. Představil se na osmi světových šampionátech.

👏 | Naše legenda končí svou neuvěřitelnou kariéru plnou sparťanských rekordů. 💙💛❤️ Kam asi nyní povedou kroky Jaroslava Hlinky? Během pátku se dozvíte nové informace na našem webu. 📰 #legend #hcsparta pic.twitter.com/Dg4ltkxoJM — HC Sparta Praha (@HCSpartaPraha) May 31, 2019