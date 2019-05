Kometa přichází o lídra, Erat ukončí kariéru! Za něj lákají Plekance | iSport.cz

Oficiální punc ta zpráva nemá, ovšem v hokejovém zákulisí je považována za hotovou věc. Posledním ostrým zápasem Martina Erata byl prohraný šestý duel semifinále play off proti Liberci. Dva tituly? V rámci tříleté brněnské mise si víc přát nemohl, zařadil se nesmazatelně mezi klubové ikony. Po odchodu veterána NHL ze scény se v Kometě upínají k trvalejšímu zisku Tomáše Plekance.

V minulých třech sezonách platilo: Kometa = Martin Erat.

To on dodal brněnskému týmu potřebné ingredience, které na ledě a částečně i v kabině scházely. Nepopiratelný kumšt, emoce, rvavost, vnitřní síla. Výsledkem byly dvě mistrovské korunovace 2017 a 2018. Po nich se třebíčský rodák na půl roku stáhl do ústraní, věnoval se intenzivně výchově dětí, malých hokejistů a znovu do extraligové práce naskočil až v prosinci po boku nové akvizice Tomáše Plekance.

Eratova záře v průběhu ročníku nedosahovala takových hodnot jako v předchozích letech, přesto dál platil za klíčového hráče Zábranského družiny (18 zápasů/17 bodů). Kometě se nevyvedla sezona podle představ, navíc ke konci základní části se spíš než Eratovy výkony řešil jeho surový atak na karlovarského útočníka Havránka.

Borec, jenž do extraligy naskočil už jako sedmnáctiletý zajíc ve zlínském dresu, odchází z jeviště nenápadně, přitom jako pán. Vlastně téměř na vrcholu.

Jak na to reagují v Kometě? V klubu vědí své, ale oficiální vynesení verdiktu nechávají na Eratovi. „To musí on sám, v těchto případech za hráče nikdy mluvit nemůžu,“ reagoval pro Sport majitel klubu Libor Zábranský, jenž se shodou okolností také rozhodl opustit trenérské stanoviště a po dvojnásobně pozlaceném nástupu na střídačku se vrací do kanceláří.

Šéf klub nyní usilovně pracuje na tom, aby odchod jednoho veterána vykompenzoval druhým. Není tajemstvím, že na radaru Komety uvízl Tomáš Plekanec. Klubová legenda Montrealu vypomáhala Kometě během zimy, v níž kombinovala šichtu v Brně s pomocnými pracemi pro mateřské Kladno, které o rok mladší útočník dokázal vytáhnout do nejvyšší soutěže.

Samo sebou, že Plekance vedle Komety láká právě tým Rytířů a myšlenka pokračovat ve spolupráci s Jaromírem Jágrem. Třebaže se za oponou vykládá, že Brno má výrazně větší šanci, Zábranský to nepotvrzuje. „Samozřejmě bych byl rád, aby u nás byl. Ale jak se Pleky rozhodne, to nevím,“ vyjádřil se.

Sám Plekanec Sportu sdělil, že otázka jeho hokejové budoucnosti není vyřešena. „Nemám podepsáno s nikým nic, budu to řešit až během července. Teď odpočívám a připravuju se pod dohledem kondičního trenéra na příští sezonu,“ ujistil.

Plekancův parťák z řady reprezentačních akcí odchází do penze jako muž, který v první dekádě nového tisíciletí patřil k tomu nejlepšímu, co český hokej v NHL nabízel.

Erat se během jedenáctiletého úvazku v Nashvillu vypracoval mezi uznávané bojovníky, co je schopný plnit úkoly na obou koncích kluziště, býval oceňovaným univerzálem. Bodově nejúrodnější sezonu 2011/12 zabalil do zisku 19 gólů a 39 asistencí, rok poté odešel do Washingtonu a následně hájil barvy Phoenixu, resp. Arizony.

Jeho výnosný kontrakt z jara 2008, kdy se upsal Predators na sedm let za 31,5 milionu dolarů, byl historický. Žádný jiný účastník sedmého kola draftu neuzavřel tak velkou smlouvu.

V reprezentaci dosáhl na titul mistra světa, byť juniorský v kategorii do dvaceti let na úsvitu úspěšné kariéry, mezi dospělými získal stříbro na MS v Rize 2006, olympijský bronz z Turína téhož roku. O šest let později byl členem bronzového kádru na šampionátu ve Švédsku a Finsku. Ještě loni reprezentoval na ZOH v Pchjongčchangu, kde Jandačův výběr skončil čtvrtý.