Kouč Komety Fiala: Je to tu o level dál, Plekanec musí mít čistou hlavu | iSport.cz

Do práce to má Petr Fiala z domova o šest kilometrů dál než dřív, kdy dojížděl trénovat juniory na olomoucký zimák. „V Brně jsem hned, jen si pak trošku poskáču ve frontách,“ vadí mu rozkopaná Zvonařka. Nový kouč Komety je jinak plný energie. Na prestižní adrese nejspíš konečně zažije, jaké to je nehrát v extralize jen o záchranu.

Máte v náhozu sestavy pro sezonu i centra Tomáše Plekance?

„Teď jsem pořádal v Kladně tenisový turnaj a tam se mě na to taky ptali. (úsměv) Tomášovi jsem volal, protože mi na té akci vždycky hrával. Omluvil se, jel na dovolenou. Samozřejmě bych ho tady hrozně rád měl. Nejdřív si potřebuje vyřídit svoje soukromé věci, aby měl klid na hokej. Říkal, že když byl minulou sezonu v Kometě, ani se mu nehrálo dobře.“

Protože se v médiích masivně řešil jeho rozvod s Lucií Vondráčkovou a péče o děti.

„Vyřešilo se to až někdy v únoru a to už hrál v Kladně. Musí to dotáhnout do konce a mít čistou hlavu. Myslím, že pak Tomáš udělá rozhodnutí, ze kterého budeme mít já a všichni kolem radost. Teď je to vyloženě na něm.