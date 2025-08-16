Ve třetí etapě Czech Tour nejlépe obstál Walsh. Žlutý trikot udržel Lecerf
Třetí etapu závodu Czech Tour vyhrál v hromadném spurtu v Ostravě australský cyklista Liam Walsh. Žlutý trikot lídra udržel před nedělním finále Belgičan Junior Lecerf.
Čtyřiadvacetiletý Walsh porazil ve 148 km dlouhé etapě z Prostějova do Ostravy favorizovaného Američana Lukea Lampertiho z worldtourového týmu Soudal Quick-Step, jenž marně útočil na druhé vítězství po čtvrtečním triumfu v Karlových Varech. Třetí dojel na Masarykově náměstí polský cyklista Marceli Boguslawski z české stáje ATT Investments.
„Závěr byl hodně chaotický, musel jsem si vybojovat místo. Pak se to ale přede mnou v zatáčce otevřelo a jsem moc rád, že když se silnice změnila na kostky, měl jsem nohy na to dostat se do čela, protože Luke byl opravdu hodně rychlý,“ řekl České televizi Walsh. Jezdec kontinentálního týmu Ccache x Bodywrap si připsal vítězství při svém prvním letošním startu v Evropě.
Nejlepším domácím závodníkem byl dnes na 13. místě Adam Bittman z týmu Elkov-Kasper. V průběžném pořadí je nejvýše devatenáctý Martin Bárta z ATT Investments.
O vítězi nejvýznamnějšího etapového závodu na českém území se rozhodne v nedělní 179 km dlouhé etapě z Kroměříže s dvěma stoupáními na Pustevny. Lecerf vede o čtyři sekundy před Italem Alessandrem Fancelluem a o devět sekund před Belgičanem Cianem Uijtdebroeksem.
Výsledky cyklistického etapového závodu Czech Tour
Cyklistický závod Czech Tour - 3. etapa Prostějov - Ostrava (148 km):
1. Walsh (Austr./Cache x Bodywrap) 3:24:31, 2. Lamperti (USA/Soudal Quick-Step), 3. Boguslawski (Pol./ATT Investments), 4. Arvanitu (Řec./United Shipping), 5. Konychev (It./Vorarlberg), 6. Donati (It./Red Bull Bora-hansgrohe Rookies), ...13. Bittman, 16. Š. Zahálka (oba ČR/Elkov-Kasper), 22. Neuman (ČR/ATT Investments) všichni stejný čas.
Průběžné pořadí: 1. Lecerf (Belg./Soudal Quick-Step) 11:33:53, 2. Fancellu (It./UKYO) -4, 3. Uijtdebroeks (Belg./Visma Lease a Bike) -9, 4. Umba (Kol./XDS Astana Development Team), 5. Quartucci (It./Solution Tech-Vini Fantini), 6. Hajek (Rak./Red Bull Bora-hansgrohe Rookies) všichni -32, ...19. M. Bárta (ČR/ATT Investment) -1:14, 21. Přidal -1:37 (ČR/Elkov-Kasper), 25. Kukrle (ČR/ATT Investment) -3:00.