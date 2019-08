Mertl o čínské misi: Nic pro tátu tří dětí. V Plzni chce opět řádit s Gulašem | iSport.cz

Přišel do kabiny po tréninku a už cítil tu sóju… „Zezačátku čínské jídlo šlo, ale po čase mi začalo lézt krkem.“

Šel po chodníku a nestačil uskakovat před elektrickými skútry. „Když zatroubí, člověk nadskočí, jak se lekne. A že se leká pořád…“

Ale to hlavní, co ho na roční anabázi v čínském klubu Kunlun dusilo, bylo odloučení od rodiny. Otec tří dětí byl v Číně sám, s nejbližšími mluvil jenom na dálku. V době vymazlených komunikačních prostředků se to chvíli vydržet dá. Ale celou sezonu?

„Zase jsem se vrátil do časů, kdy jsem byl svobodnej chlap,“ zavtipkuje. Jenže tehdy mu do smíchu nebylo, byly chvíle, kdy se mu smutek rozlil po celém těle. Hlavně po večerech. Nejdříve uvažoval o tom, že rodina dorazí na Vánoce, ale nakonec z toho sešlo. „Je to dálka, děti chodí do školy, navíc to třetí je ještě malé. Bylo by to hodně náročný,“ popisuje útočník, který si KHL předtím vyzkoušel v Ufě a krátce v chorvatském Záhřebu.

Aby rodinku viděl aspoň na chvíli, o reprezentačních pauzách podnikal cestovatelské eskapády. Rychle domů! Ale aby zase stihl být u svého zaměstnavatele včas, s nejbližšími strávil den, maximálně den a půl. Aspoň něco… Ale i tak to byla velká zkouška odolnosti.

„Pro svobodnýho chlapa je to super štace. Pozná svět, vyzkouší si kvalitní hokej. Ale pro někoho s rodinou je to o dost složitější. Manželka to naštěstí doma sama všechno zvládla,“ chválí ji. Klub, originálně sídlící v Pekingu, odehrál podstatnou část sezony v Šanghaji. Bláznivém městě, v němž žije více než 27 milionů lidí, tedy dvakrát více než v celém Česku.

Takže už jenom se z centra dostat na trénink, vyžadovalo velkou trpělivost. Naštěstí se po chvíli rozkoukal ve spletitém labyrintu podzemních tras a metrem mu to zabralo snesitelných 45 minut.

Ale i když je to přeplněné město, na hokej chodilo jenom pár stovek fanoušků. Jako na českou druhou ligu. Když už jsme u téhle ligy: právě v ní bude působit čínský nároďák, chystající se na olympiádu v Pekingu v roce 2022.

Jak si podle Mertla povede? „Sám jsem zvědavý. Pár Číňanů s námi trénovalo, nemuseli by udělat tady udělat až takovou ostudu,“ myslí si.

Z útoku do obrany? Nejdřív jsem byl zaražený, pak mě to i bavilo

Když o čínské štaci vypráví, to už stojí před kabinou v Plzni. Po roční anabázi se vrací na dobře známé místo. Tedy ne do úplně stejné kabiny, kvůli rekonstrukci jsou Indiáni na chvíli ukryti v azylu, v němž se normálně převlékají hosté. Ale než vypukne extraliga, už zase budou zpátky. „Přijde mi, že jsem ani neodešel. I když to v Číně nebylo jednoduché, nakonec to docela rychle uteklo,“ vykládá. Ve výřečnosti se nezměnil. Na dlouhá vyprávění si nepotrpí, není to typ, jenž by vyhledával pozornost. On vyhledává něco jiného. Způsob, jak co nejvíce pomáhat týmu.

V Plzni to naposledy bylo hlavně góly, stal se nejlepším střelcem extraligy. Ve statistikách mu v sezoně 2017/18 svítilo za jménem číslo třicet.

A vida. Stejnou cifrou obohatil svoje konto v minulém ročníku v základní části i kamarád Milan Gulaš. Také byl nejlepším střelcem. Teď se opět stejně staří kamarádi, které do velkého hokeje katapultovaly České Budějovice, sejdou v jednom útoku.

Měli by opět vytvořit údernou dvojku, která bude deptat soupeře. Mertl věří, že by to mohlo fungovat.

„Ale v minulé sezoně si Milan (Gulaš) zvykl na Honzu Kováře, který je o dost jiný hráč než já. Snad se na mě zase rychle přeorientuje a bude to fungovat. Věřím, že není moc zhýčkaný,“ směje se Mertl, jehož přednost je i v poctivé defenzivě.

Když se vrátíme ke Kunlunu, ani tam jim tahle schopnost neunikla. Při nedostatku obránců jednou kouč přišel s nápadem: Mertl na beka! „Zezačátku jsem byl zaražený, ale postupně jsem si to docela užil,“ vybavuje si. Hodně mu pomohl „opravdový“ zadák Tomáš Kundrátek. Záskok se účastníkovi olympijského turnaje v Koreji povedl. Gól nedostal, naopak na jeden přihrál.

„Myslím, že jsem to zvládnul až nad očekávání dobře,“ vybavuje si.

Celkově to ale po hokejové stránce nebyla štace, kterou si v životopisu podtrhne zvýrazňovačem. V úvodu ho zbrzdilo zranění a formu, na níž byl zvyklý v Plzni, potom nenašel.

Teď věří, že se mu vrátí právě v klubu HC Škoda. Jeho šéfové s ním byli v kontaktu i během minulé sezony. Cítili, že v Číně nenašel ráj na zemi. „Jednání s Tomášem byla po odchodu Honzy Kováře naší prioritou,“ okomentoval to sportovní manažer Tomáš Vlasák. Mertl uzavřel tentokrát víceletý kontrakt. Vrátí se do osvědčené pozice elitního centra.

Napojení na Gulaše by mělo opět fungovat. „Prožil u nás velice úspěšnou sezonu a my doufáme, že ji dokáže potvrdit,“ říká kouč Ladislav Čihák. Takže očekávání jsou velká. Pochopitelně.

„Nebude to jednoduché. Ale snad pomůžu týmu co nejvíc,“ hlásá. Je rád, že je zpátky.

Přesto od něj neuslyšíte, že by něčeho litoval. To ne. Čínu bere jako cennou životní zkušenost, navíc si mohl vydělat i slušné peníze.

Ale doma je doma.