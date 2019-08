Olomoucký trenér se nemůže dočkat Olesze: Nebojí se schytat pár ran | iSport.cz

Zájem o Olesze jste měli hned, co skončil ve Vítkovicích?

„Přemýšleli jsme o tom, bavili se, omílali z mnoha stran. Hlavně jsme si říkali, jak na něj sehnat peníze a jestli se nám to podaří. Jsme rádi, že se to podařilo a budeme moci ho přivítat.“

Byl jste napnutý, jestli to vyjde?

„Napětí jsme necítili, to zase ne. Je to výborný hráč, když na něj máte peníze, můžete ho mít. Když ne, tak hráče nemáte. My víme, co si můžeme dovolit.“

Máte už v hlavě, kam a ke komu Olesze zařadíte?

„Víceméně ano. Přemýšleli jsme o tom, čistě hypoteticky se o tom i bavili. Nemusí to hned sednout, tři přípravné zápasy do extraligy není úplně hodně. Bude si muset určitě taky zvyknout na prostředí, na šatnu, na trenéry. Víceméně na všecko. Doufám, že se mu to podaří a bude pro nás přínosem. Myslím, že hráč takových zkušeností může hrát a sednout si s kýmkoliv. Když mu dáte tvořivého centra, může hrát všude.“

Olesz je ceněný i pro výbornou hru v oslabení a vůbec hru dozadu. I na to se „těšíte“?

„Kromě zkušeností a určité kvality je velice dobrý v defenzivě. A vím, že i ve Vítkovicích hrál přesilovou hru v předbrankovém prostoru, kde to nejvíce bolí. Kde těch ran schytáte. A sehnat takové hráče, kteří by měli ochotu tam jít a utržit spoustu ran, je poměrně těžké.“

Po Irglovi, Strapáčovi, Kolouchovi a Klimkovi to bude pátý hráč s vítkovickou minulostí. Ostatně vy jste v tomto klubu také působil. Čím je to podle vás dáno?

„Olomouc je blízko, za hodinu jste v Ostravě. Druhá věc je ta, že povědomí o olomouckém hokeji se posunulo. Nebylo špatné, to neříkám, ale mnoho lidí už si uvědomuje, že olomoucký hokej něco znamená. To je důležité. Že se nám podařilo přilákat Rosťu, podařilo se přilákat Lukáše Klimka. Byl bych rád, kdyby oba byli spokojení. A my také.“