Zuby mám, oddechl si vítkovický útočník Dej. Pak se dvakrát trefil | iSport.cz

Co se při ráně do obličeje stalo?

„Soupeř zlomil hokejku, něco mi přiletělo do tváře. Čepel, kterou zlomil. Jsem rád, že mě to netrefilo do oka. V pořádku, je to dobré.“

Obránce zlomil hokejku po velkém nápřahu, vypadalo to hodně nepříjemně...

„Vypadalo, sám jsem nevěděl, co se děje. Po chvíli jsem to zkusil. Zuby mám, všechno dobré.“

Jak hodnotíte vítězství 5:0 nad Trenčínem?

„Výsledek potěší, bereme ho všemi deseti. Byl to první domácí zápas, jsou tady nové mantinely, trošku si na to musíme zvyknout. Ze začátku to ale od nás nebylo ideální, prvních deset minut, možná i víc, nás soupeř přehrával, Trenčín možná lépe bruslil. Postupně jsme se dostávali do hry. Ve druhé přišly i góly, to nás trošku uklidnilo, začali jsme víc jezdit, dávat si puk a to bylo rozhodující. Ale je tam hodně věcí, na kterých musíme pracovat.“

Jakých?

„Třeba zbytečné fauly, které nás mohou stát v extralize body. Když budeme mít tolik vyloučení jako dnes, mohou nám docházet síly. A hlavně fauly za útočnou modrou, nebo ty nepodstatné. Těch se musíme vyvarovat, v sezoně nás to může stát hodně. K tomu nějaká ta okénka dozadu a pilovat je třeba přesilovky. Je fakt, že led nebyl ideální, bylo teplo a puk skákal.“

V hale bylo i pár trenčínských fanoušků a ve 38. minutě si skandováním vzpomněli i na Pavola Demitru. Zaznamenal jste?

„Víme, jaký to byl hráč, legenda slovenského hokeje. Strašně pěkné, že ho takhle uctívají. Vždycky, když mohl, za Trenčín hrával. On tam zůstane dlouho v srdcích.“

Jaký zatím máte z přípravy a toho, jak se nový tým sehrává?

„Ještě máme tři zápasy v přípravě. Myslím, že můžeme být mladý, energický tým. Je třeba apelovat na mezihru, která občas vázne. Přechod středního pásma, vyjetí z obranného... Když to vypilujeme a vyvarujeme se faulů, kterých je hodně, může to být do budoucna dobré.“

Jste nově asistentem kapitána, je to pro vás větší prestiž nebo zodpovědnost?

„Neřekl bych, že to je nějak prestižnější. Vážím si toho strašně, je to samozřejmě i větší zodpovědnost na našich ramenech. Pro nás starší, abychom sem tam poradili, když je třeba. Nebo zvýšili hlas. Jít dobrým příkladem mladším hráčům, trošku pomoct i s hlavou. V zápase i v tréninku. Ale já mám jen třicet roků, soustředit se musím i na sebe. (usmívá se) Vážím si toho, tak se musím snažit, aby to bylo oprávněné.“

VÍTKOVICE - TRENČÍN 5:0 (0:0, 2:0, 3:0)

Branky: 23. Dej (Mallet), 30. Dej 5/4 (Bukarts, Roman), 38. Bukarts (Lakatoš, Werbik), 41. Roman, 53. Guman (Werbik, Kurovský). Vyloučení: 8:3. Využití: 1:0. Diváků: 2 471.

HC VÍTKOVICE RIDERA: M. Svoboda – Gregorc, D. Krenželok, Šidlík, Trška, Výtisk, Kvasnička, Bodák, T. Černý – Schleiss, Roman, Bukarts – Lakatoš, Š. Stránský, Bernovský – Dej, E. Němec, Mallet – Kurovský, Werbik, Guman.