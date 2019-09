Velké premiéry v extralize: Bartošák, Olesz i Ševc proti svým. Ukažte se! | iSport.cz

Jakmile před dvěma měsíci vyšlo najevo, že vítkovickou družinu opouští Rostislav Olesz, snažilo se klubové vedení v tiskové zprávě nabídnout verzi, že se jednalo o rozchod ve „zcela korektním duchu“. Zainteresovaní věděli, že pravda je jiná. Minimálně ze strany hráče šlo o velmi emotivní odchod ze scény, kde působil posledních pět let a čtyři roky zastával roli kapitána.

Třiatřicetiletý bývalý reprezentant a vlastník 365 startů v NHL se po sezoně nejprve vzdal céčka, pak vyklidil i svoji skříňku v kabině. „Řekl jsem panu majiteli, že pod panem Petrem a Trnkou si to nedokážu představit. Nemohlo by to fungovat, nedělalo by to dobrotu. Nechtěl jsem, aby mi tito dva trenéři ukončili kariéru. Vítězství je všech, prohra by byla hozená na mě. Já pro ně byl zlo, tak jsem šel. Nebudu jim bránit ve štěstí,“ pravil Olesz zkraje srpna po dvou týdnech od oznámení noviny.

Vítkovický hokej se rázem dostal do centra dění zpráv z extraligového rybníčku, v moravskoslezském regionu je jméno Olesz pořád pojem.

Rostislav Olesz • Foto Sport

Bronzový olympionik z Turína 2006 si po návratu z ciziny maloval, jak Vítkovice společně s kumpány vytáhne mezi absolutní elitu. Nestalo se, a podobně jako mnoho dalších českých sportovců, kteří se domů vraceli s velkými plány, se na vysněné adrese loučil s nepořízenou a s rozbitými vztahy. „Těžce se mi odchází z Vítkovic. Milan Baroš taky musel z Baníku odejít, aby se mohl vrátit. Nechci končit,“ dal najevo, že dříve, či později zamíří ke konkurenci.

Zprvu se mluvilo o Třinci, kouč Václav Varaďa projevil zájem, ovšem nakonec volba padla na skromnou Olomouc. Na jeden z posledních klubů (ne-li poslední) v republice, kam se nechodí za penězi, nýbrž za dobrou, nefalšovanou atmosférou, poctivým hokejem, kde všichni jsou tak nějak pospolu a na ledě je to ohromně znát.

Samo sebou, že Olesz si finančně pohoršil, ale jeho volba ukazuje, že otázka peněz nebyla klíčovým faktorem. Podle informací Sportu jeho měsíční gáže nedosáhne více než 100 tisíc korun. „Dal jsem i na názory ostatních lidí, kteří mají o hokeji velký přehled a vidí ho jinak než jen jako hráči a trenéři. Hlavním důvodem pak byla rodina a domov, který je blízko,“ hlásil na Hané.

V přípravě se Olesz představil v útoku s Lukášem Nahodilem a Vilémem Burianem, všechna tři utkání, v nichž nastoupil, byla pro kohouty vítězná. Sám si připsal tři body za gól a dvě nahrávky. V Ostravě bylo vůbec živo, už v průběhu posledního extraligového ročníku deník Sport vypátral, že gólman Patrik Bartošák po sezoně odejde do Třince. Tahle dohoda měla sílu granátu, byť ji mnozí označovali za čirou spekulaci. Nic takového, atraktivní kontrakt Oceláři ušili Bartošákovi na míru, 26letý gólman se rázem stal jedním z nejlépe ohodnocených hráčů soutěže. Po právu. Bartošákův vliv na vítkovický bodový zisk byl obrovský, nedaleko od polských hranic si slibují totéž.

Patrik Bartošák • Foto Sport

Logické tendence podpírá i Bartošákova vítězná povaha. A byť mu na jeho mobil přistála řada drsných zpráv od naštvaných fans, s ním to ani nehne. Jde si za svým. „S ohlasy, že se hokejově neposunu, když jsem pořád v extralize, nesouhlasím. Neberu to tak, že jsem zůstal na místě a stagnoval. Zase jsem se posunul o několik levelů výš. Budu hrát za tým, který patří do evropské špičky. A který je u nás top. Jsem rád, jak se to všechno podařilo,“ lebedí si účastník MS v Bratislavě, kde tolik zaujal. Zároveň nezapomněl poděkovat Vítkovicím, že mu po návratu ze zámoří umožnily restart kariéry.

K jejímu uzavření neměl na jaře daleko Martin Ševc. Po honosných sezonách v Liberci zvažoval, že s hokejem sekne. Pak se ovšem potkal s Radimem Vrbatou, jedním z šéfů Boleslavi, a uznávanému obránci došlo, že má smysl do toho ještě kopnout. A už příští neděli se pod Ještědem postaví s Bruslaři proti svým. V rámci derby. Pro tamní region velká událost. V aréně, kde to Boleslavi notoricky nejde a prohrála tu dvě desítky posledních zápasů. „Je na čase špatnou sérii zlomit. Na zápasy s Libercem se těším, podobně jako na utkání s Kladnem, kam jsem si myslel, že už se nikdy nepodívám,“ usmíval se nedávno Ševc.

Dnes si odbude ostrou premiéru proti Pardubicím.

Martin Ševc • Foto Sport