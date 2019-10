Schwarz o pátém pádu Liberce v řadě: Něco se děje. Nemůžeme být v klidu | iSport.cz

Video k článku Liberec - Mountfield HK: Špačka v úniku vychytal lapačkou Mazanec VŠECHNA VIDEA ZDE

Pátá porážka v řadě. Asi je na místě se ptát: Co se stalo s Libercem?

„Nevím, těžko říct… Nehodnotí se mi to jednoduše, góly nám bohužel padaly do brány na začátku soutěže, teď ne. Štěstí se k nám trochu otočilo zády, ale nezbývá nic jiného, než zabrat, makat, tvrdě bojovat a právě bojovností se vrátit zpátky.“

Větší tlak přišel až v závěru, Mountfield odolal. Během zápasu jste musel řešit dost přečíslení soupeře. Na góly se nadřete, soupeř se dostává do šancí jednodušeji, že?

„Není to ale obranou. Musíme pracovat jako tým, hokej se hraje po celé ploše ledu. Je potřeba, abychom navazovali jeden na druhého, z čehož vychází systém, který hrajeme. Nedaří se nám to, musíme pracovat, musíme to zlepšit.“

V úterý jedete na Spartu, která má šňůru devíti výher v řadě. Přišel čas, kdy je potřeba přestat říkat, že se nic neděje?

„Teď už se děje… Nemůže být klid, proher je moc. Musíme ještě víc pracovat na tom, abychom se zlepšili a hráli plošně jako jeden tým.“

Nastartovat tým bude asi úkol pro vás, starší hráče. Hecujete kabinu?

„Snažíme se. Jde však o práci všech, my starší bychom měli vše podpořit zklidněním kluků. Měli bychom ostatním pomoct. Všichni se ale snažíme dělat každou jednotlivou věc naplno, není to o tom, že bychom v něčem polevili. Makáme, štěstí bohužel zatím není úplně na naší straně.“

Je možné, že jste ztratili zápas s Hradcem i proto, že vám chybí klid? Nemáte už sérii v hlavách?

„Nemůžu úplně mluvit za kluky... Říkáme si, že máme kádr dost kvalitní na to, abychom podobné zápasy zvládali. A nejsme od toho daleko. Možná to jen tak vypadá, ale ve skutečnosti je to hratelné, jen nám kotouče nepadají do brány. Musíme zabrat celoplošně jako tým, táhnout za jeden provaz, ale to už se opakuju.“

Je to o jednom zápasu? O jedné výhře?

„Věřím, že je. Zlomí se to a nakopneme se.“

Dvakrát nepomohlo ale ani domácí prostředí. V posledních sezonách se často nestávalo, že byste prohráli doma byť jen dva zápasy v řadě.

„Přesně tak, máte pravdu. Nikdo k nám nechtěl jezdit a k tomu se musíme dostat zpátky. Domácí led musí být náš hrad, nedobytný hrad.“

Co chybí k tomu, aby byl?

„Věřím, že do toho dáváme i teď vše, asi chybí i trochu toho štěstí. Je potřeba, aby se k nám obrátilo… Vím, že je to takové klišé, které se často říká, ale prostě tak to je. Vše je o jednom zápasu, v němž by se série zlomila.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:44. L. Hudáček, 55:42. Birner Hosté: 22:07. M. Chalupa, 38:12. Koukal, 51:09. Zámorský Sestavy Domácí: Schwarz (Peters) – Knot, Šmíd (A), T. Hanousek, Kotvan, Kolmann, Havlín – L. Hudáček, Bulíř, Birner (A) – Lenc, Filippi, M. Zachar – Ordoš, P. Jelínek (C), L. Krenželok – D. Špaček, A. Musil, J. Vlach – Průžek. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Linhart, Zámorský, Cibulskis, Nedomlel, Rosandić, F. Pavlík, Šalda – Červený (A), Rákos, Smoleňák (C) – R. Pavlík (A), Cingel, Vincour – M. Chalupa, Koukal, Jergl – Perret, Klíma, Paulovič. Rozhodčí Hodek, Sýkora – Gerát, Hynek Stadion Home Credit Aréna, Liberec Návštěva 7 158 diváků