Schranz: Za body děkujeme Jindrovi, chválil střelec gólmana. Co říká na Chorého?

Přišel, vyskočil si na Kušejův centr a zblízka rozhodl. Jeden ze snadnějších gólů Ivana Schranze by mohl posílit pozici slovenského univerzála v sestavě Slavie. Dostal se do ní až ve třetím kole na Slovácku. „Vaska fantasticky ustál souboj a já už jsem to měl jednoduché. Byl jsem ve správný čas na správném místě,“ lebedil si po těsné výhře.

Jak vám bylo v poslední sekundě utkání?

„To už skvěle, protože Jindra chytil penaltu. (úsměv) Předtím mi bylo samozřejmě hrozně. Byl to velmi těžký zápas, makali jsme. Kdybychom takto přišli o výhru, byla by to velká škoda. Penalta byla nepříjemná, ale věřili jsme našemu Jindrovi (Staňkovi). V rozhodující chvíli nás podržel a ukázal, proč je tak dobře hodnocený reprezentant. Děkujeme mu za tři body.“

Co říkáte na Chorého zkrat ve vápně?

„Popravdě jsem tu situaci neviděl, byl jsem také v té skrumáži. Oba (Chorý a Heča) lehli na zem a myslel jsem si, že se nějak srazili.“

Trpěl jste, když jste v prvních dvou kolech nenastoupil ani na minutu?

„Nebylo to jednoduché. Jsem ve Slavii Praha, což je momentálně nejlepší a největší český klub. Konkurence je obrovská, bojuju o svou pozici. Nikdo nemá nic jisté. Je potřeba to potvrzovat každý trénink.“

S jakými úkoly jste šel po pauze na plac?

„Změnili jsme rozestavení, já jsem šel na křídlo. Měl jsem ofenzivní úkoly, pokusit se dostat do šancí a zlomit utkání na naši stranu. První příležitost jsem promrhal, udělal jsem asi jeden dotek navíc a dostal jsem se moc blízko ke gólmanovi. Druhou už jsem dokázal využít. To je pro mě důležité.“

Proč to bylo na Slovácku tak emotivní?

„Je to ligový zápas, hraje se o hodně. Dlouho to bylo 0:0, asi trošku nervozita. Pro nás to bylo extrémně důležité a věřím, že i pro Slovácko. Proto tam jsou emoce. Tady to není nikdy jednoduché, bývají to specifické zápasy. Někdy dáte gól do desáté minuty a uděláte si to lehčí. To se nám teď nepovedlo, nemohli jsme se uklidnit. Tím pádem to pro nás bylo těžké. Velmi nám pomohl David Moses, což je fantastický fotbalista, pohybově nadaný.“