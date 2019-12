Za Bartošáka v Třinci zaskočí Štěpánek. Bude jistit mladé gólmany | iSport.cz

Vsetínský rodák Jakub Štěpánek je bývalým mistrem světa (2010), titul slavil i ve švýcarském Bernu. Osm lety chytal v ruské KHL (Petrohrad, Lev Praha, Čerepovec, Slovan Bratislava), chytal i ve finském klubu Lukko Rauma.

„Kuba prošel s hokejem velký kus světa a my aktuálně disponujeme nejmladší brankářskou dvojicí v celé extralize,“ vysvětluje sportovní ředitel Jan Peterek. „Jak Petr Kváča (22 let), tak Nick Malík (17 let) mají svou kvalitu a jsou velkým příslibem do budoucna, nicméně by bylo fajn, aby se oba měli od koho učit, jako se kdysi učil Šimon Hrubec od Petera Hamerlíka. Proto jsme hledali někoho zkušeného, kdo dokáže být zároveň dobrým rádcem a učitelem, což Kuba splňuje.“

Jakub Štěpánek odehrál poslední soutěžní zápas za Pardubice před měsícem. Rozchytá se v partnerském Frýdku-Místku, odkud by se měl po získání tréninkové a zápasové praxe přesunout do Třince.

„Abych řekl pravdu, tak jsem ještě nezažil, aby byl mezi mnou a mým kolegou takový věkový rozdíl,“ líčí Štěpánek. „Uvědomuju si, že stárnu, to je blbé. Nejsem konfliktní typ, přišel jsem tady, abych byl součástí týmu. Věřím, že když nějakou šanci dostanu, tak ji chopím za pačesy, ale když budou chytat mladší gólmani - a budou chytat výborně - nejsem typ, který by se urážel a házel někomu klacky pod nohy.“