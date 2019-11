Štěpánek o konci v Pardubicích: Není to lehké. Někdy mi přecházel zrak | iSport.cz

Po devíti letech, které z převážné části odchytal v ruské KHL, se brankář Jakub Štěpánek vrátil do české Tipsport extraligy. V Pardubicích však mise držitele tří medailí z mistrovství světa (zlato 2010, bronz 2011 a 2012), skončila rychle a předčasně. Šest zápasů, jediné vítězství, mizerné statistiky a konec. „Některé věci mi prostě nesedly a odrazilo se to i na chytání,“ říká v rozhovoru pro iSport.cz.

Naházel věci do stěhováku a vyrazil z Pardubic do Ostravy. Po předčasném ukončení smlouvy si Jakub Štěpánek bude hledat nový klub a tým. Nad případnými možnostmi krčí rameny. Není vyloučeno, že by se podobně jako Rostislav Olesz, Vladimír Svačina nebo Roman Szturc „resuscitoval“ v prvoligové Porubě, kde rozjížděl kariéru. „Zatím teprve sháním tým, se kterým bych vůbec mohl jít na led.“

Už jste si vyhodnotil, proč vám to v Pardubicích nevyšlo?

„Ani není co hodnotit, abych řekl pravdu. Musel jsem to nějak zpracovat a jedeme dál. Stalo se, je to nepříjemné a je to za mnou. Je zbytečné se tím nějak trápit a ubíjet.“

To jistě, ale osobní analýza by vám asi byla ku prospěchu, ne?

„Samozřejmě, je třeba se poučit a jít dál. Nemluví se mi o tom lehce, nadšený nejsem. Do velkých úvah se pouštět ani nechci.“

Jak se vám chytalo v Pardubicích?

„Výborně ne, to je asi jasné. V kabině a s klukama jsem se cítil dobře, to bylo super. Na led se to nějak nepřeneslo. Takže to dopadlo takhle.“

Mluvilo se o tom, že jste dostával i laciné góly, vyčítáte si zpětně něco?

„Jo, dostal jsem některé góly laciné, to nepopírám. Na druhou stranu, i tohle k mému řemeslu patří. Příčiny mých výkonů nějaké byly, v mých očích objektivní. Kdybych je rozváděl, tak nebudu objektivní v očích jiných, takže je zbytečné o tom mluvit. To by byl boj s větrnými mlýny. Některé věci mi prostě nesedly a odrazilo se to i na chytání.“

Pardubice - Litvínov: Jarůšek další brankou vyhnal Štěpánka z brány, 4:0

Když nepočítáme vaše krátké angažmá v Pardubicích v sezoně 2016/17, tak jste se do extraligy vrátil po devíti letech. Změnila se?

„Jo, je jiná. Každá soutěž má nějaká specifika a extraliga se za ty roky posunula.“

Kam? Čím je extraliga pro gólmana specifická?

„Dřív se nehrálo tak úplně do brány, že by se tam tlačil každý. Dřív hráči spíš vyčkávali, chtěli vymýšlet, bylo to víc techničtější. A v čem já vidím největší rozdíl - úroveň mladších hráčů. Někteří, co teď hrají extraligu, by před deseti lety neměli vůbec šanci. To je můj názor, který nikomu nenutím. Já proti těm klukům nic nemám, jsou v extralize, protože tady nikdo jiný není. Ale když se pak potkají s Džegrem nebo s Milanem Gulašem... Nechci tím obhajovat sebe, je to má práce, musím se s tím vyrovnat. Ale i třeba v zápasech, které jsem nechytal, mi přecházel zrak.“

Od toho by měl být v bráně nadstandardní gólman, aby chyby hasil, ne?

„Jo, jo, souhlasím.“

Když jste hrál v Pardubicích před třemi lety, z osmi duelů jste také neměl zrovna zářivé statistiky (průměr 3,71 branky na zápas). To vás neodráželo, abyste šel do stejného klubu znovu?

„Měl jsem to v hlavě. Musím říct, že měsíc, který jsem byl v Pardubicích tři roky zpátky, pro mě byl velice náročný. Ale byla to jiná situace, tehdy jsem netrénoval s týmem přes léto, přišel jsem bez jediného přátelského utkání, skočil do toho rovnýma nohama. Pardubice pak hrály baráž, byla to taková krize, že mě to - nechci říct semlelo, ale bylo to všechno se vším. Neměl jsem takovou přípravu jako teď, ve Finsku jsem pak dokázal normálně chytat. Nesrovnával bych to. I když i teď tam nějaké komplikace byly.“

Narážíte na tři zápasy, které jste na začátku sezony nechytal, protože se nevědělo, jestli platí váš disciplinární trest z konce minulé sezony v KHL? (pozn.: Štěpánek se ohnal hokejkou po rozhodčím a dostal 3 zápasy stop. Od té doby už za Slovan v KHL nenastoupil)

„Ano. Nikdo nebyl schopný mi říct, jestli můžu nebo nemůžu chytat. Řeklo se, že nemůžu, ale v KHL mi ta stopka na tři zápasy pořád svítí. A kvůli tomu jsem mezi posledním přípravným a prvním mistrovským zápasem nechytal měsíc. To je objektivní příčina, byť se mnou nemusí všichni souhlasit. Pak už se to nabalovalo. Samozřejmě, Káca (Ondřej Kacetl) měl lepší formu než já a sbírali jsme body, když byl v bráně. Další věc, protáčeli jsme se v bráně a formát ligy pátek - neděle rytmu taky moc nepomáhá. Měsíc jsem nechytal, pak jeden zápas a pak jsem zase deset dní čekal na další. To bylo... Nechci říct ubíjející, ale nevyhovující. Nebylo to prostě optimální.“

Překvapilo vás, že angažmá skončilo rychlým ukončením smlouvy?

„Člověk cítí nebo vidí, co se kolem děje, ale bylo to překvapení. Dohodli jsme se rychle a ukončilo se to. Tím to pro mě haslo a musím se dívat dopředu.“

Dopředu jakým směrem?

„Teď se dívám směrem do stěhovacího auta. (usměje se) Vrátím se s rodinou domů do Ostravy a uvidíme. Bylo by dobré, kdybych mohl někde trénovat, nejlépe s mančaftem. Problém je, že hráče nějak zařadíte, ale s gólmanem to tak jednoduché není. Snad to někde klapne.“

Mohla by být řešením i prvoligová Poruba, kde jste dřív dlouho hrával?

„Abych řekl pravdu, nevím, jak na tom jsou s gólmany, ale v tabulce jsou vysoko. Je tedy otázka, jestli by vůbec byli ochotni do toho šahat. Nepřemýšlel jsem nad tím, řeším teď organizační věci.“

Vy byste šel o úroveň níž?

„Zatím jsem si s tím hlavu nelámal. Dám na vnitřní pocit a aktuální situaci, která nastane. Kdyby se nic smysluplného nerýsovalo, uvažoval bych o tom. Abych byl v zápasovém a zátěžovém rytmu. Zatím sháním tým, se kterým bych vůbec mohl jít na led.“

Závazky a dluhy od Slovanu Bratislava, kde jste poslední dvě sezony hrál, už máte vyřešené?

„Podepsali jsme splátkové kalendáře a zatím je plní podle dohody. Když je skluz čtyři pět dní, tak je to po těch předešlých patáliích zlaté. Zatím každá splátka přišla, alespoň to je pozitivní věc.“

ŠTĚPÁNKOVA BILANCE V PARDUBICÍCH Zápasy: 6 Bilance: 1 výhra, 5 proher Střely / zákroky: 117 / 98 Procentuální úspěšnost: 83,7 % Průměr branek na zápas: 3,65

