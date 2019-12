Další změny v Pardubicích: řeší konec trenéra Bělohlava, přijde Razým? | iSport.cz

V pátek skončil v Pardubicích sportovní manažer Jaromír Kverka, a tím by změny končit ještě zdaleka neměly. Podruhé v rozjeté sezoně by měla být akutální změna trenéra. Podle informací iSport.cz je ve hře možnost, že se v pátek postaví na lavičku Milan Razým a skončí Radek Bělohlav. Dnes večer zasedá dozorčí rada klubu, která může posvětit i další změny.

Pardubice mají za sebou hodně divoký hokejový víkend. V pátek se proti klubu, který oficiálně oznámil návrat Dušana Salfického, jenž by měl přebrat pozici po Kverkovi, bouřili fanoušci. Nečekali na děkovačku po výhře nad Plzní, ale po utkání se zhruba stovka z nich odebrala z kotle ke kabinám. Tam si dav plánoval situaci klubu s vedením a s trenéry vysvětlit. V neděli pak Dynamo vybouchlo v Třinci 0:7. „Všechny věci, které se v první třetině staly, jsme v přípravě před zápasem detailně rozebírali a bohužel jsme se vůbec nepřiblížili k tomu, co jsme chtěli hrát,“ hodnotil debakl trenér Radek Bělohlav. Právě jeho pozice by nyní měla být ohrožena.

Už dříve se spekulovalo, jestli si na lavičku nestoupne Alois Hadamczik, ale k tomu by dojít nemělo. Dál zůstane v roli poradce klubu, který má blízko k primátorovi, tedy hlavnímu zástupci majoritního vlastníka. Podle jedné z variant je možné, že by se mohl na lavičku po Bělohlavovi postavit cizinec. Pravděpodobnější ovšem je, že se Dynamo domluví s Milanem Razýmem, který je volný od února, kdy skončil v Litvínově. „Jednání mezi klubem a trenérem už proběhla, ale možností se v Pardubicích zvažuje, jak to tak bývá, víc,“ řekl zdroj iSport.cz.

V Třinci navíc ještě došlo k rozkolu mezi Radkem Bělohlavem a asistentem Petrem Čáslavou. Po internetu pak začala kolovat zpráva, kterou měl napsat právě bývalý reprezentační bek, že končí. Faktem je, že se spolupráce s Bělohlavem nakonec opravdu rozpadla a Čáslava měl svoji roli asistenta položit v neděli.

Rozzuření fanoušci si konec Radka Bělohlava žádali už při posledním zápase s Plzní, kde vyvolávali jeho odchod i ve chvíli, kdy Dynamo vedlo 2:0. Klub na něj vsadil po odvolání Ladislava Lubiny a povýšil ho z pozice asistenta. Pardubice chvíli řešily i oslovení Vladimíra Růžičky, které prosazoval především bývalý sportovní manažer Jaromír Kverka. Nakonec se vedení, do kterého patří generální ředitel Martin Sýkora nebo Dušan Salfický (oba členové představenstva) rozhodlo, že námluvy s Růžičkou neproběhnou a klub povede Bělohlav, souběžně i předseda představenstva prvoligových Českých Budějovic.

Teď by tahle éra měla skončit. Pardubice jsou poslední a na předposlední Litvínov ztrácí tři body. V rozjetém ročníku už stihly udělat pořádný průvan v kádru, když skončili Jakub Štěpánek, Sébastien Piché, Tomáš Rolinek a Marek Hovorka, odvolaly trenéra Ladislava Lubinu, sportovního manažera Jaromíra Kverku a teď by mělo hřmět znovu.