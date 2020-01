Erat bodoval i při druhém návratu. Cítím se super, říkal útočník Komety | iSport.cz

„Cítím se super, jdu den ode dne a uvidíme, jak se budu cítit zítra,“ komentoval Erat stručně výhru i osobní návrat na led. V Olomouci odehrál ve druhé formaci s Tomášem Plekancem a Tomášem Vincourem 17 minut a 2 vteřiny čistého času. Přes tři minuty strávil v přesilovce, na oslabení ho trenéři poslali jen jednou. Ovšem v klíčové chvíli.

Kometa hrála na konci první třetiny 21 vteřin ve třech proti pěti. Erat šel na vhazování. To sice prohrál, ale společně s parťáky pomohl týmu uhájit vedení 1:0. V přesilovkách vypracoval dvě solidní příležitosti, bodově se prosadil v závěru. Rozjel vítěznou akci, kterou důrazem na brankovišti zakončil devatenáctiletý útočník Karel Plášek.

I ve druhém duelu sezony si tak Erat připsal gólovou asistenci. „Na to se nedívám, dívám se jak hrajeme. A za jak dlouho bude play off. Na to se soustředím.“ Ocenil práci mladých spoluhráčů. Kromě Pláška se poprvé v elitní soutěži gólově prosadil stále teprve šestnáctiletý obránce Stanislav Svozil.

„Standa hraje výborně, mně se líbí, že je každým zápasem lepší,“ komentoval Erat. „Hraje líp a líp. A Pláša? Dal vítězného góla, to je rozhodující.“ Že před tím Plášek udělal v přesilovce Komety chybu, kterou hasil faulem a bylo z toho využité trestné střílení? „Pak je to o trenérovi, jestli mladého kluka, který chce hrát s pukem, nechá hrát,“ nabídnul svůj pohled Erat. „Chyby se někdy stanou a Karel rozhodl zápas.“

Sám v posledních minutách trnul na trestné lavici, v 58. minutě byl vyloučený za vysokou hůl. Domácí ale převahu navýšenou o hráče v poli za brankáře Jana Lukáše nevyužili. Eratův návrat do sestavy ocenil i spoluhráč Tomáš Plekanec. „Je to pro nás velké plus, Martin má zkušenosti, hodně za sebou,“ říkal Plekanec. „Je to u něho jen otázka, jak se bude cítit, jak bude připravený. Je vidět, že se do toho dostává rychle, obrovská posila pro nás. I zkušenosti jsou potřeba.“