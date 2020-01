Zkus překonat Hamrlíka, hecoval táta Svozila. Stalo se a píše historii | iSport.cz

Zapsal se do historie jako nejmladší obránce, který vstřelil v elitní české soutěži gól. Stále teprve šestnáctiletý Stanislav Svozil z Komety Brno se trefil v Olomouci, kde Kometa vyhrála 2:1. Rozjásal rodiče, babičku a další rodinné příslušníky v ochozech. Zastoupení měli silné, z rodného Přerova to neměli příbuzní daleko. Svozil překonal dosavadního držitele rekordu Romana Hamrlíka, kterému bylo v roce 1992 při jeho premiérové trefě 17 let a 38 dní. Svozilovi bude sedmnáct přesně za týden.

Jaké to je, vstřelit první gól v extralize?

„Je to paráda, ale pro mě osobně jsou důležitější tři body z Olomouce než můj první gól. Nevnímám, že by to bylo něco velkého.“

Tušil jste, že střela bude gólová?

„Já vůbec nevím, kudy prošla. Jeli jsme tři na dva, Martin Zaťovič mi to nahrál dozadu, já to nahodil na bránu. Neviděl jsem kam, kluci zvedali ruce, fanoušci řvali gól. Tak jsem ruce zvedl taky.“

Hlasatel označil za střelce Zaťoviče, ale ten vám hned vezl puk na památku. Věděl jste, že gól jste vstřelil vy?

„Kluci jeli ke mně všichni, tak jsem tušil, že jsem ho asi dal já. (usmívá se) Ale tu střelu, jsem vůbec neviděl, že letí na bránu.“

Jste nejmladším obráncem, který vstřelil gól v české v extralize. Jak vám to zní?

„Zní to krásně. Ale už teď je to historie. Budu se snažit navazovat na výkony a ještě se zlepšovat.“

Víte, koho jste překonal?

„Hamrlíka?“

Přesně tak, to máte nastudováno? Byla to pro vás meta?

„Meta to nebyla, ale přesně tohle mi říkal taťka. Ať zkusím překonat Hamrlíka. Jsem rád, že se to povedlo.“

Vaše babička v ochozech byla, kolik dalších členů rodiny?

„Ty vado, neřeknu vám přesně, ale pět Svozilů určitě. A zbytek rodiny taky, jenom počet nevím přesně. (usmívá se) Rodinné zastoupení bylo hojné.“

Od Přerova to není tak daleko, cítil jste, že by gól v Olomouci mohl přijít?

„Necítil, přijít to mohlo kdykoliv, ale před zápasem jsem říkal, že když jsem byl v Přerově, tak jsem hrál právě tady v Olomouci asi nejčastěji. Říkal jsem si, že by to třeba mohlo padnout. A padlo, se štěstím.“

Kam si vystavíte puk?

„Doma na poličce.“

Na pásku kolem puku jste si sám psal místo a datum, ruce se vám netřepaly?

„Netřepaly, nejsem nervózní z ničeho, strach nemám. V pohodě.“

Na nedávné mistrovství světa do 20 let jste se nedostal, mrzelo vás to?

„Mám na to ještě tři roky čas, můžu tam být ještě třikrát. Mrzelo mě to tím pádem míň. Samozřejmě, bylo by pro mě lepší, kdybych tam byl, ale mohlo by se něco stát. Tak mě to až tak nemrzí. Samozřejmě bych se chtěl dostat na osmnáctky a jet na mistrovství světa.“

Jak se vám poslouchají hlasy, že český hokej nemá talenty a nestíháme v porovnání se světovou špičkou?

„Poslouchá se to špatně. Musíme na sobě pracovat a klub, kde mladí hrají, je musí co nejvíce vytěžovat. Aby dosáhli toho, co finští, švédští nebo kanadští hráči. Nebát se hrát. V televizi říkali, že tady trenéři mladé za každou chybu seřvou. Samozřejmě, někdy je to potřeba, ale takhle se to učíme.“

