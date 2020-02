Rákos o nálepce provokatéra, Kometě i Hradci: Násilí mě vůbec nebere | iSport.cz

Toho chlapa je lepší mít na své straně. Když se do vás Daniel Rákos (32) jako soupeř slovně opře, v souboji vám dá nenápadně ránu navíc, a pak s úsměvem na rtech odjede na střídačku, máte sto chutí mu nabančit. Dávno si zvykl, že hitparádu o sympaťáka mezi hokejisty nevyhraje. „Nikdy jsem to nevyhledával,“ říká útočník Komety v rozhovoru pro iSport Premium o své pověsti. Popsal i svůj přesun do Brna a rozhovor s šéfem Zábranským či nepříznivou atmosféru v Hradci.

V play off mají tyhle typy stejnou důležitost jako rozdíloví borci. Možná ještě větší, protože Daniel Rákos a jemu podobní dokážou hvězdy odvést od hry, eliminovat je. Ale pozor, pardubický rodák není jen raubíř. S pukem to umí dost slušně na to, aby byl platný i jinak. Klidně bez podprsenky, kterou mu doporučil nosit hradecký protivník Jakub Lev.

Máte image provokatéra, soupeři vás zhusta nesnášejí. Jak jste k tomu přišel?

„Vyloženě jsem se v tom nevyžíval. Vadilo mi, že mám takovou nálepku. Víte, já nemám rád prohry. Když se prohrává, hůř to snáším. Z toho pak možná vyplynou souboje, potyčky. Ale že by to bylo něco, co mě baví, tak to není.“

Vzpomenete si, od kdy máte tento styl hry?

„Začalo to v Pardubicích, kdy jsme v play off měli jako mladí bránit nejlepší lajny soupeře. Jako mladý kluk jsem si musel někdy vypomoct háčkem nebo něčím takovým. Velcí hráči se jmény