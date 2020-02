Lev z Hradce se naštval na Rákose: Ať si dá pod výstroj podprsenku… | iSport.cz

V bitvě Komety s Mountfieldem šlo o hodně. V prvé řadě o šestou příčku zaručující přímý postup do čtvrtfinále. A pak také o udobření si fanoušků po posledních debaklech. V dohrávce 46. kola Tipsport extraligy Brno ubránilo výhru 2:1 a navýšilo náskok na osmý Hradec na osm bodů. „Nebyli jsme horším týmem než Kometa,“ hodnotil pak u kabiny útočník poražených Jakub Lev, jenž do Vánoc hájil bleděmodré barvy. Následně odešel v rámci trejdu za Daniela Rákose na východ Čech. V zápase se k sobě ti dva moc neměli, spíš se moc nemuseli…

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:24. Brabenec, 20:15. Plekanec Hosté: 18:12. Žejdl Sestavy Domácí: Čiliak (Vejmelka) – Mlčák, O. Němec (A), Pyrochta, Bartejs, Gulaši, Svozil, Baranka – Zaťovič (C), Plekanec (A), Mueller – Š. Stránský, Rákos, Vincour – Brabenec, Střondala, L. Horký – Jenyš, Kusko, Kucsera. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Eklund, Nedomlel (A), Šidlík, Cibulskis, Šalda, F. Pavlík (A), Čáp – M. Chalupa, Cingel, Smoleňák (C) – Perret, Lev, Orsava – Žejdl, Klíma, Jergl – Miškář, Koukal, R. Pavlík. Rozhodčí Šír, Kika – Pešek, Malý Stadion DRFG arena

Na ledě jste byl hodně vidět, motivovalo vás ukázat Kometě, že vás nemusela pouštět?

„Teď hraju za Hradec, na to ukázat se v Kometě jsem měl třicet zápasů. Kolik jsem dostal šancí, to je druhá věc. V Hradci chci hrát svůj hokej a hrát dobře. Na osobní výkony se nehraje, v Brně jsme po delší době předvedli dobrou hru, ale prohráli jsme.“

Hradec se bránil šesti přesilovkám soupeře, sami jste měli jen polovinu. Proč takový rozdíl?

„Všechny naše fauly v první třetině byly hloupé, já se dopustil jednoho z nich. Šlo o osobní souboj, Rákos spadne, no nevím… Pak tam ještě bylo něco. Takhle: hokej hrají chlapi, jestli se on chce takhle chovat, ať si vezme pod výstroj podprsenku. Protože to, co předvádí, to jsem neviděl.“

Kolikrát jde o jeho taktiku dostat se soupeři pod kůži, vyprovokovat ho, nebo ne? Občas je Rákos úspěšný a tedy platný.

„Jo, samozřejmě to vzbudí emoce a pak je to na hráčích, jak to zvládnou. Já emoce nezvládl. Ale jak říkám, hokej je hra pro chlapy.“

Jste rád, že jste se v Kometě nebo Hradci s Rákosem nepotkal?

„Když jde o spoluhráče, je to něco jiného. Ale o něm to vědí všichni. Já nemůžu hodnotit výkon rozhodčích, ale asi to byl faul.“

V závěru třetí třetiny jste Kometu mačkali, co chybělo, aby se šlo do prodloužení?

„Proměnit nějaké šance… Na jeden gól se venku těžko vyhrává. Každopádně zápas měl z naší strany konečně nějaké parametry. Určitě jsme nebyli horším týmem než domácí, v poslední třetině jsme Brno dost přestříleli. Ale bohužel, s jedním gólem se body neberou.“

K vidění byl urputný hokej s řádkou fyzických soubojů, rozmíšek. Očekával jste takový duel?

„Bylo jasné, že oba týmy budou hodně soustředěné. My jsme v první třetině udělali chybu, ze které jsme inkasovali, ale vyrovnali jsme. Jenže pak zase přišla chvíle, kdy puk letí do rohu, dvakrát se to odrazí a jejich hráč to má pohodlně na dorážku do odkryté brány. S tím se těžko dalo něco dělat. Měli jsme využít svoje šance, to jednoznačně.“

Máte manko osmi bodů k šesté Kometě, jaká to je komplikace vůči jistotě čtvrtfinále?

„Viděli jsme, že jde o zlomový zápas. Pořád se tam můžeme dostat, šance existuje. Nepůjde to jinak, než jít zápas po zápase. Je to taková fráze, ale pravdivá. Musíme se začít připravovat na play off, ať už půjdeme do předkola nebo rovnou do play off. Taková bude naše cesta.“

I když nemáte body, můžete se pro příště odrazit z šesti výborně ubráněných oslabení?

„Oslabení jsme měli slušný, odrazit se od toho dá. Jenže zároveň jsme ve hře pět na pět prohráli dva nula. A to udělalo rozdíl v zápase.“

